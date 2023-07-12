Это интересно: Fairphone 3 обновят до Android 13, а срок поддержки будет 7 лет

MForum.ru
12.07.2023,
Каждый бренд смартфонов говорит о том, что они делают для защиты окружающей среды. Однако на практике эти разговоры сводятся к исключению зарядного устройства из комплекта поставки устройства. Если и есть компания, которая серьезно относится к термину «устойчивое развитие», то это Fairphone.
Голландский производитель известен тем, что предлагает поддержку программного обеспечения в течение долгих лет. Недавно компания объявила об обновлении Android 13 для 4-летнего Fairphone, а также продлила его поддержку до 2026 года.
Напомню, Fairphone 3 и Fairphone 3+ были выпущены в 2019 и 2020 годах соответственно. Изначально обоим смартфонам было обещано получать основные обновления в течение 5 лет, но компания не смогла предоставить Android 12 для этих двух смартфонов. Fairphone говорит, что это произошло потому, что используемый чип Qualcomm Snapdragon 632 не поддерживал Android 12.
Пропуская Android 12 для обеих моделей, Fairphone теперь выпускает для них Android 13. Чтобы компенсировать одно потерянное обновление Android, голландская компания продлевает поддержку программного обеспечения Fairphone 3 и Fairphone 3+ до 2026 года, что означает в общей сложности 7 лет обновлений ОС.
Стоит отметить, что SoC Snapdragon 632 в Fairphone 3 поддерживался Qualcomm только до Android 11. Это означает, что Fairphone будет нести ответственность за разработку и выпуск любых будущих обновлений для телефона. Это сложная работа, но Fairphone имеет хороший опыт предоставления долгосрочной поддержки программного обеспечения своих устройств.
Фактически, Fairphone устанавливает новый стандарт долгосрочной поддержки программного обеспечения, предлагая 7 лет обновлений своих телефонов. Это больше, чем у любого другого крупного производителя смартфонов, включая Samsung, который считается бесспорным королем обновлений программного обеспечения.
© Антон Печеровый,
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