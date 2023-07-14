Слухи: Основные характеристики Fairphone 5 раскрыты Geekbench

MForum.ru
14.07.2023,
Fairphone представила Fairphone 4 в сентябре 2021 года. Ожидается, что вскоре он получит преемника, который уже засветился на утекших в сеть фото (благодаря Android Authority) и бенчмарке Geekbench, что позволят получить информацию о его ключевых характеристиках.
По данным Geekbench Fairphone 5 работает под управлением Android 13 и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Впрочем, возможны и иные конфигурации. Fairphone 5 базируется на восьмиъядерном процессоре, который упоминается как «lahaina» в разделе «Материнская плата» списка Geekbench. Скорее всего, речь идет о Snapdragon 782G SoC.
Остальные характеристики Fairphone 5 неизвестны, просочившиеся изображения показали, что смартфон будет оснащен дисплеем с круглым вырезом и двумя камерами на задней панели. Fairphone 5 будет заряжаться через порт USB-C, оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев, при этом разъема 3,5 мм этот смартфон лишится.
© Антон Печеровый,
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