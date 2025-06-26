Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально

26.06.2025, MForum.ru

Компания Fairphone анонсировала свой экологичный смартфон Fairphone 6. Новинка получила несколько заметных улучшений по сравнению со своим предшественником, включая чипсет Snapdragon 7s Gen 3, батарею емкостью 4415 мАч и новую систему аксессуаров.

Смартфон по-прежнему рассчитан на долгий срок службы. Как и прежде, Fairphone 6 прост в ремонте. Компания поставляет запасные части и видеоуроки о том, как заменить все ключевые компоненты. Fairphone 6 не содержит электронных отходов, собирается на заводах с благоприятными условиями труда и может похвастаться отличной степенью ремонтопригодности, соответствующей новому европейскому стандарту энергоэффективности. Fairphone также предоставляет пятилетнюю гарантию и восьмилетнюю поддержку программного обеспечения.

Что касается технических характеристик, то Fairphone 6 построен на базе 6,31-дюймового LTPO OLED-дисплея с разрешением FHD + с адаптивной частотой обновления от 10 до 120 Гц. Панель защищена стеклом Corning Gorilla Glass 7i, максимальная яркость 1400 нит. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Благодаря меньшему размеру экрана Fairphone 6 стал на 19 граммов легче по сравнению с Fairphone 5, а также короче и уже. Корпус Fairphone 6 выполнен из матового композитного материала, имеет степень защиты IP55 и теперь устойчив к падению с высоты до 1,5 м.

Новинкой этого года стали аксессуары, которые можно прикреплять к задней панели телефона. Нужно открутить два винта, после чего можно прикрепить держатель для карт, ремешок или петлю для пальцев.

Также новинкой этого года стал специальный желтый переключатель сбоку, который включает режим цифровой детоксикации Moments, при котором пользовательский интерфейс становится монохромным и у вас есть доступ только к пяти основным приложениям.

Fairphone 6 оснащен основной камерой на 50 Мп, сенсором Sony Lytia 700C с диагональю экрана 1/1,56 дюйма и OIS, а также 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом.

В активе новинки 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ памяти для хранения данных, которые теперь поддерживают UFS 3.1. Память можно расширить с помощью слота microSDXC. Аккумулятор емкостью 4415 мАч поддерживает мощность проводной зарядки до 30 Вт.

Интересна и программная часть, поскольку Fairphone 6 поставляется с двумя вариантами зарядки. “Обычный” Fairphone 6 работает на почти стандартном Android 15, но вы также можете выбрать “негугловскую” версию, работающую на /e/OS. Последний основан на Android с открытым исходным кодом Project (AOSP), но в нем отсутствуют приложения и сервисы Google для пользователей, заботящихся о конфиденциальности.

Fairphone 6 поставляется в цветах Cloud White, Forest Green и Horizon Black. Обычная версия Android 15 стоит 599 евро, в то время как версия с /e/OS начинается с 649 евро.