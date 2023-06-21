Слухи: Появились изображения Fairphone 5

21.06.2023, MForum.ru

Ожидается, что уже скоро будут представлен новый Fairphone, который придет на смену Fairphone 4, которому в сентябре исполнится два года. В сети появились изображения, которые якобы были созданы самой компанией, а затем были «заимствованы» кем-то, кто поделился ими с Android Authority.

Первое, на что стоит обратить внимание – передняя камера теперь находится внутри небольшого отверстия, а не в старомодном вырезе, как у Mark 4. Рамки стали тоньше, что крайне необходимо, ведь несмотря на 6,3-дюймовый дисплей, Fairphone 4 был того же размера, что и Galaxy S21+. Сканер отпечатков пальцев по-прежнему установлен сбоку. Кроме того, ожидается версия с прозрачной задней панелью.

Что касается задней части, остров камеры в основном такой же, за исключением настройки формы светодиодной вспышки. Модулей камер по-прежнему всего два, плюс датчик 3D TOF.

Fairphone 5 и Fairphone 4

Fairphone опережает цель ЕС на 2027 год и уже сейчас имеет батареи, заменяемые пользователем. У Fairphone 5 он тоже будет сменным (емкость неизвестна). И, хотя компания изменила расположение слотов для SIM-карт и microSD, они по-прежнему заблокированы аккумулятором, поэтому горячая замена невозможна.

Остальные подробности пока неизвестны. Как и возможная дата анонса.