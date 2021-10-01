Анонсы: Fairphone 4 представлен официально

MForum.ru
01.10.2021,
Компания Fairphone представил новое поколение своих смартфонов. Новинка базируется на чипсете Snapragon 750G и поддерживает сети 5G. Впрочем, спецификации для Fairphone 4 не главное.
Ключевой акцент на экологичность, безопасность устройства и всех используемых в нем компонентов, а также длительный срок эксплуатации (гарантия 5 лет, при покупке до конца 2022 года) и возможность самостоятельного ремонта (нужна только отвертка). В официальном магазине производителя можно купить дисплеи, динамики, аккумуляторы, детали корпуса устройства. Также производитель гордится задней крышкой из полностью переработанного пластика и сертифицированными поставщиками алюминия для шасси устройства. Естественно, в коробке кроме самого телефона ничего нет.
В части спецификаций Fairphone 4, помимо чипсета Snapragon 750G, может порадовать 6,3-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FullHD+, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 25 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 3905 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. Отдельно отметим тыловую камеру, представляющую собой связку двух сенсоров разрешением 48 Мп. Основной Sony IMX582 с аппретурой объектива f/1,6, вспомогательный – широкоугольный, с углом обзора 120 градусов. Дактилоскопический сенсор разместился на торце Fairphone, NFC поддерживается. Цена составит 549 евро за версию 6+128 Гб (в сером цвете) и 649 евро за вариант 8+256 Гб в сером, зеленом и зеленом с цветными вкраплениями.
© Антон Печеровый,
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