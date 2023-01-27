ESG: МТС и ВымпелКом продолжают собирать рейтинги ESG - на этот раз от РСПП

MForum.ru

ESG: МТС и ВымпелКом продолжают собирать рейтинги ESG - на этот раз от РСПП

27.01.2023, MForum.ru

МТС вошла в число лидеров ESG-индекса "Ответственность и открытость" Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Отмечена приверженность компании практикам прозрачного и системного раскрытия нефинансовой информации.

 

 

В МТС отмечают, что компания - единственная экосистема цифровых сервисов среди лидеров рейтинга. Эксперты рейтинга РСПП отметили качество, открытость и доступность публикуемой МТС информации о вкладе в модную тему устойчивого развития, а также системное исполнение МТС социальной миссии и практики ответственного взаимодействия с окружающей средой, экономикой и обществом.

Если вы думаете, что попасть в группу А ESG-индекса "Ответственность и открытость" было легко, то на деле это не так - из 118 рассмотренных компаний в нее вошли 18: АФК «Система», Газпром, ЛСР, ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, НОВАТЭК, Норильский никель, Россети, Ростелеком, РУСАЛ, РусГидро, Северсталь, СУЭК, Татнефть, Уралкалий, ФосАгро, ФСК ЕЭС. В 2021 году МТС была в группе B+, то есть речь идет об улучшении позиций. 

 

 

ВымпелКом по итогам 2022 года получил в этом индексе категорию B+ РСПП.

В то же время МТС отсутствует в индексе "Вектор устойчивого развития - 2022" РСПП, а ВымпелКом в нем есть, причем в категории А. Поднявшись из категории С, где компания была годом ранее.

 

 

МегаФон и T2 Мобайл входили в число 118 компаний, рассматриваемых экспертами, но ни в один индекс лучших не попали.

Посмотреть индексы ESG 2022 можно здесь.

В декабре 2022 года МТС сообщала, что получила ESG рейтинг АА+ от АК&M, а Вымпелком - AA.esg от "Национального Рейтингового Агентства".

Удивительно, что несмотря на (временный?) отход России от практики перенимания ряда современных западных культурных кодов, ESG до сих пор не только не отброшен, как другие признанные ложными западные идеи, а продолжает расцветать в практике крупных российских бизнесов.

еще о ESG-рейтингах

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теги: ESG устойчивое развитие ответственность и открытость МТС Вымпелком билайн

© Алексей Бойко, MForum.ru

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19.12. [Новости компаний] ESG: МТС получил ESG-рейтинг А++ от AK&M / MForum.ru

18.07. [Новости компаний] ESG. Устойчивое развитие / MForum.ru

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