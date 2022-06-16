Развитие сетей: Вымпелком договорился с руководством Удмуртии и Чувашии о совместных проектах

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Развитие сетей: Вымпелком договорился с руководством Удмуртии и Чувашии о совместных проектах

16.06.2022, MForum.ru

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Договоренности ПАО "Вымпелком" (билайн) и правительств Удмуртии и Чувашии предусматривают совместную работу в области телеком инфраструктуры, а также проектов, направленных на развитие новых технологий и сервисов в области связи.

 

 

В билайне готовы применять компетенции оператора в области Big Data и анализа данных о перемещениях клиентов для развития транспорта в республиках, анализа миграции населения, разработок в области туризма. Также предусматривается внедрение в республиках элементов "умного города".

Вымпелком и до этого активно работал на рынках республик. В Чувашии, например, за последние 3 года сеть 4G/LTE выросла почти на 80%, а скорости, доступные абонентам, подросли на 50%. Соглашение предусматривает строительство еще около 300 базовых станций.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «ВымпелКом»:

«Мы удовлетворены тем, что мы смогли подготовить для наших партнеров из региональных правительств предложения о взаимном сотрудничестве, результатом чего и явился ряд подписания соглашений ПМЭФ. Взаимодействие с региональными правительствами – ключевое направление нашей работы, обеспечивающее устойчивое развитие регионов.

Современные технологии помогают точнее анализировать происходящее в различных сферах экономики и принимать сбалансированные решения на уровне любого региона. Мы видим большие перспективы в развитии технологичных решений для автоматизации городской инфраструктуры. Со своей стороны, билайн вкладывает ресурсы как в создание «умных» продуктов и облачных решений, так и в развитие собственных сетей связи. Мы готовы делиться своим опытом по внедрению новых телеком-сервисов и технологий, чтобы способствовать повышению экономической привлекательности регионов. Перечень отраслей, в которых применяются наши технологии - весьма широк.
Такие проекты мы реализуем как комплексно, так и путем внедрения конкретных элементов. Очевидно, что для максимизации эффекта каждому региону требуется индивидуальный подход, именно это позволит значимо повысить уровень жизни населения».

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики:

«Для нас соглашение с ПАО «ВымпелКом» – возможность расширить сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Это, безусловно, касается обеспечения населенных пунктов Удмуртии стабильной сотовой связью и высокоскоростным интернетом благодаря запуску новых базовых станций. В прошлом году в республике при участии одного из операторов было запущено 39 таких объектов, что позволило обеспечить надежной связью и интернетом более 12 тысяч человек. При включении в работу по цифровизации и билайна, эти услуги станут доступны еще большему числу жителей республики. Не менее важно, что в Ижевске уже функционирует колл-центр билайна, который круглосуточно консультирует абонентов. До конца года в него будут трудоустроены дополнительные сотрудники, а это новые рабочие места».

пресс-релиз билайн по договоренности с правительством республики Чувашия

пресс-релиз билайн по договоренности с правительством республики Удмуртия

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теги: телеком ПМЕФ операторы сотовой связи договоры с правительствами

© Алексей Бойко, MForum.ru

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