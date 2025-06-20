Борьба с телефонным мошенничеством: Билайн и Лаборатория Касперского работают над защитой устройств абонентов от фишинга и вредоносного ПО

20.06.2025, MForum.ru

Новое решение будет развернуто на стороне оператора, что должно обеспечить массовую доступность защиты для частного пользователя и малого бизнеса.

В телеком-отрасли идет активная борьба с мошенничеством. Атаки на пользователей связью и интернетом постоянно меняются. Сейчас реже можно столкнуться с подменой номеров, но мошенники по-прежнему стараются дозвониться с мобильных номеров и облачных АТС. Государство ужесточает регулирование оборота SIM-карт, операторы вводят антифрод-решения, например, Этикетка, Купол безопасности, Речевая аналитика. По оценкам Билайн, доля успешных атак снизилась до 20% (все же это крайне высокий показатель).

Сейчас мошенники нередко пытаются звонить клиентам через мессенджеры. Нужна ли здесь защита государства или операторов – вопрос спорный. Учитывая, что организации не должны использовать мессенджеры для звонков абонентам, все попытки мошенников выдавать себя за сотрудников Энергосбыта или других ведомств, казалось бы, отсекать проще простого, для этого не нужно семи пядей во лбу. Впрочем, операторы и здесь предлагают свои решения, например, Билайн представляет защиту от фрода через мессенджеры, абоненту достаточно ее активировать. Появился даже российский «защищенный» мессенджер – будет ли он интересен пользователям еще предстоит выяснить.

Никуда не делать проблема фишинга и вредоносного ПО, который пользователь нередко ставит на свое устройство самостоятельно. Разработка Билайна и Лаборатории Касперского ориентировано на защиту от этой группы угроз.

Поскольку решение будет стоять на стороне оператора, для его использования не потребуется установка дополнительных приложений, оно совместимо с устройствами под любой ОС, минимизирует нагрузку на память и энергопотребление смартфона.

Решение актуально для малого бизнеса, особенно для того, который не имеет средств для найма специалиста по информационной безопасности или создания такого отдела.

Конечно, следует помнить, что невозможно обеспечить достаточно сильную защиту только на одной стороне, повышение уровня защиты возможно только в случае, если реализуется комплексная защита – как на стороне устройства, так и на сетевой стороне. Такая защита более эффективно решает задачи анализа поведения, выявляя даже некоторые сложные атаки, замаскированные под легитимные действия.

О совместных действиях Билайн и Лаборатория Касперского договорились на ПМЭФ.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Мы видим, как быстро эволюционируют киберугрозы, и заранее готовим решения для их нейтрализации. Сегодня только 7% владельцев смартфонов используют антивирусное ПО. Это создает серьезные уязвимости, особенно для малого и среднего бизнеса, часто не имеющего ресурсов на полноценные ИБ-подразделения. Наше партнерство с “Лабораторией Касперского” позволит предложить абонентам принципиально новый уровень защиты».

Михаил Гербер, директор департамента потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского»:

«Анализ угроз в реальных условиях позволяет понять, где именно находится зона риска. Мы уверены, что, только объединяя экспертизу и инфраструктуру, можно создать устойчивую систему цифровой безопасности — как для частных пользователей, так и для малого бизнеса. При этом важно помнить, что установка современных защитных решений на устройства пользователей остаётся критически необходимым шагом для обеспечения безопасности от продвинутых атак».

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: борьба с телефонным мошенничеством антифрод

--