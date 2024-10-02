Антифрод. Антиспам: Билайн сообщает – клиенты 60+ стали намного реже жаловаться на телефонное мошенничество

MForum.ru
02.10.2024,
По данным анализа звонков в колл-центр компании клиентов в возрасте 60+ лет, число обращений таких клиентов за последние 6 месяцев снизилось в 5 раз по всей стране и в 8 раз – в Москве и в Московской области.
Тему сегодня обсуждает КоммерсантЪ. Новостной повод - запущенный компанией ВымпелКом бесплатный (что приятно) сервис, который блокирует или помечает потенциально мошеннические вызовы в Telegram, WhatsApp и Viber.
Чаще всего в колл-центр обращались за помощью, когда мошенники представлялись сотрудниками оператора, 28%; пытались получить личную информацию клиента, 26%; предпринимали попытки обмануть клиента по средствам традиционной голосовой связи, 25%; в мессенджерах и соцсетях, 12%.
В компании Билайн уверены, что столь значительного снижения количества обращений удалось добиться за счет развития на сети оператора технологий безопасности клиента. Антифрод-платформа оператора сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая Сбер и регуляторов рынка. Если номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие вызовы с него будут заблокированы. В сомнительных случаях, звонки с него будут помечены как потенциально опасные, независимо от того, идет ли вызов через обычную телефонную сеть или через мессенджер. Такая защита включена на всех мобильных номерах клиентов старшего возраста.
Дмитрий Чернов, директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса ПАО «ВымпелКом (билайн):
«Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность наших клиентов. Благодаря внедрению и развитию наших антифрод-технологий, мы смогли значительно снизить число случаев мошенничества среди наших клиентов старшего возраста, которые наиболее уязвимы перед действиями злоумышленников. Билайн продолжает активно инвестировать в технологии защиты и делает это по умолчанию для всех клиентов, чтобы они могли чувствовать себя уверенно и защищенно каждый день».
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теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам
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