Антифрод. Антиспам: Вымпелком начал борьбу с мошенническими вызовами из мессенджеров

MForum.ru
23.07.2024,
Мошеннический трафик перетекает в мессенджеры, по данным ВымпелКом, уже более 50% мошеннических атак идет через них (у разных участников рынка - разные оценки).
Это заставляет операторов запускать системы его выявления и блокировки. Борьба с фродом через мессенджеры оказывается сложнее для операторов, поскольку WhatsApp зарубежный сервис, да и Telegram позиционируют аналогично. А зарубежные сервисы вроде бы не передают в российские базы данных сведения о привязанных к ним номерах.
Тему сегодня обсуждает КоммерсантЪ. Новостной повод - запущенный компанией ВымпелКом бесплатный (что приятно) сервис, который блокирует или помечает потенциально мошеннические вызовы в Telegram, WhatsApp и Viber.
Принцип работы - сверка номера телефона, привязанного к аккаунту, с базой данных оператора, РКН, ЦБ, Сбера и Лаборатории Касперского. Если номер помечен в этих базах, как мошеннический - вызов блокируется, если как спамерский - абонент получает пометку - "потенциально опасный".
Чтобы это работало, пользователь должен предоставить доступ операторскому приложению к идентификации и блокировке вызовов - в настройках мобильного телефона.
Светлана Кирсанова, заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса билайна:
«Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в билайне, как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах — логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы выстраиваем процессы защиты antifraud by design: если есть минимальная возможность помочь клиенту, мы делаем это немедленно, без навязывания дополнительных сервисов и услуг. Анализируем аномалии, создаем дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты».
Другие операторы тоже начали работать с мессенджерами. В Tele2 идут путем взаимодействия с банками - чтобы блокировать "подозрительные транзакции", которые клиент запускает, поговорив через мессенджер. Эти меры считаю избыточными, нельзя снимать ответственность за свои действия с человека. Но и операторов понимаю - что им остается делать в ситуации, когда суды пытаются по какой-то извращенной логике делать их крайними, наказывая за недальновидные действия владельцев финансов.
У Т-Мобайл и МТС есть бесплатные определители номеров в мессенджерах, они вызовы через мессенджер не блокируют, т.к. это создает риск не допустить до клиента полезные.
Мое мнение:
Запущенная ВымпелКом система, лишней не будет, но ее применение может оказаться ограниченным, поскольку, по различным причинам, не все пользователи предоставят доступ операторскому приложению к вызовам через мессенджер.
Кроме того, в ситуациях, когда вызов поступает с аккаунта, "привязанного" не к российскому номеру, тоже стоило бы помечать вызов, например, как "зарубежный".
По-прежнему актуальна проблема звонков, которые не прошли проверку с помощью платформы Антифрод - это могут быть вызовы от еще не подключившихся к ней операторов, а также зарубежные вызовы, вызовы с номеров, относящихся к нераспределенным пулам (не принадлежащих какому-либо оператору). Все такие вызовы следовало бы не блокировать, но помечать как подозрительные - этого пока не делается, и напрасно.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам мессенджеры
--
Публикации по теме:
05.02. [Новости компаний] Услуги: Звонки от Росбанка стали отображаться в Этикетке / MForum.ru
06.12. [Новости компаний] Антифрод: ВымпелКом обновляет подход к защите абонентов от мошенников / MForum.ru
04.08. [Новости компаний] Антифрод: ВымпелКом огласил промежуточные итоги внедрения антифрода / MForum.ru
29.06. [Новости компаний] Регулирование: Роскомнадзор призывает операторов подключаться к антифрод-платформам / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Чат-боты: МТС Банк и TalkBank запустили чат-бот MTS Bank Now в Telegram и WhatsApp / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Официальная премьера Nio Phone 2 состоится 27 июля / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Анонс Huawei Mate 70 задержится до 4 квартала / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Flip с большим экраном и АКБ 4780 мАч / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: HMD Skyline отличается потрясающим дизайном и простотой ремонта / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno12 F 4G со Snapdragon 685 и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor Magic 7 получат 200 Мп телефото- камеру и тандемный OLED-экран / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Red Magic 9S Pro выходит на мировой рынок / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 4 получил цельнометаллический корпус уникального дизайна / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Pad 2 с SD 8 Gen 3 и АКБ 9510 мАч / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Letv S3 Pro представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue 20 AI – первый смартфон Meizu на базе искусственного интеллекта / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен iQOO Z9 Lite 5G на базе Dimensity 6300 и обещанием обновления до трех лет / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y37 и Y37m представлены официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены дешевые наушники iQOO TWS 1i с режимом низкой задержки / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Представлены iQOO Watch GT с 1,85-дюймовым дисплеем и Blue OS / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo9S Pro+ дебютирует с SD 8 Gen 3 и аккумулятором емкостью 5500 мАч / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 Pro 5G появился в Индии / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze X с Dimensity 6300, Android 14 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Redmi 13 5G на базе Snapdragon 4 Gen 2 AE и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Наушники CMF Buds Pro 2 представлены официально / MForum.ru