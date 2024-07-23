Антифрод. Антиспам: Вымпелком начал борьбу с мошенническими вызовами из мессенджеров

23.07.2024, MForum.ru

Мошеннический трафик перетекает в мессенджеры, по данным ВымпелКом, уже более 50% мошеннических атак идет через них (у разных участников рынка - разные оценки).

Это заставляет операторов запускать системы его выявления и блокировки. Борьба с фродом через мессенджеры оказывается сложнее для операторов, поскольку WhatsApp зарубежный сервис, да и Telegram позиционируют аналогично. А зарубежные сервисы вроде бы не передают в российские базы данных сведения о привязанных к ним номерах.

Тему сегодня обсуждает КоммерсантЪ. Новостной повод - запущенный компанией ВымпелКом бесплатный (что приятно) сервис, который блокирует или помечает потенциально мошеннические вызовы в Telegram, WhatsApp и Viber.

Принцип работы - сверка номера телефона, привязанного к аккаунту, с базой данных оператора, РКН, ЦБ, Сбера и Лаборатории Касперского. Если номер помечен в этих базах, как мошеннический - вызов блокируется, если как спамерский - абонент получает пометку - "потенциально опасный".

Чтобы это работало, пользователь должен предоставить доступ операторскому приложению к идентификации и блокировке вызовов - в настройках мобильного телефона.

Светлана Кирсанова, заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса билайна:

«Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в билайне, как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах — логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы выстраиваем процессы защиты antifraud by design: если есть минимальная возможность помочь клиенту, мы делаем это немедленно, без навязывания дополнительных сервисов и услуг. Анализируем аномалии, создаем дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты».

Другие операторы тоже начали работать с мессенджерами. В Tele2 идут путем взаимодействия с банками - чтобы блокировать "подозрительные транзакции", которые клиент запускает, поговорив через мессенджер. Эти меры считаю избыточными, нельзя снимать ответственность за свои действия с человека. Но и операторов понимаю - что им остается делать в ситуации, когда суды пытаются по какой-то извращенной логике делать их крайними, наказывая за недальновидные действия владельцев финансов.

У Т-Мобайл и МТС есть бесплатные определители номеров в мессенджерах, они вызовы через мессенджер не блокируют, т.к. это создает риск не допустить до клиента полезные.

Мое мнение:

Запущенная ВымпелКом система, лишней не будет, но ее применение может оказаться ограниченным, поскольку, по различным причинам, не все пользователи предоставят доступ операторскому приложению к вызовам через мессенджер.

Кроме того, в ситуациях, когда вызов поступает с аккаунта, "привязанного" не к российскому номеру, тоже стоило бы помечать вызов, например, как "зарубежный".

По-прежнему актуальна проблема звонков, которые не прошли проверку с помощью платформы Антифрод - это могут быть вызовы от еще не подключившихся к ней операторов, а также зарубежные вызовы, вызовы с номеров, относящихся к нераспределенным пулам (не принадлежащих какому-либо оператору). Все такие вызовы следовало бы не блокировать, но помечать как подозрительные - этого пока не делается, и напрасно.

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теги: Билайн билайн Вымпелком антифрод антиспам мессенджеры

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