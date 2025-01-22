Борьба с телефонным мошенничеством: РКН фиксирует снижение объема заблокированных вызовов – 606 млн в 2024 году

22.01.2025, MForum.ru

Тему сегодня освещают Ведомости. За год проверено около 158 млрд вызовов. Годом ранее было проверено 102,4 млрд вызовов, заблокировано более 756,7 млн. Снижение невелико (в процентах). Исходя из логики, если бы блокировалось 100% мошеннических вызовов, то мошенники вряд ли бы продолжали свои попытки. Так что эффективность борьбы с мошенничеством вряд ли можно считать удовлетворительной.

Утверждается, что к платформе подключено 1162 оператора на которых приходится 99,6% номерной емкости. Неужели все еще пробивающиеся к пользователям звонки с подменных номеров приходятся на операторов, контролирующих оставшиеся 0,4% номерной емкости. Было бы интересно узнать, что это за операторы, которым удается продолжать работу, несмотря на внимание и штрафы РКН?

Если говорить про динамику изменений, то РКН рисует оптимистичную картину, - число предотвращенных вызовов с подменой после пика в декабре 2023 года постепенно в среднем снижалось и к декабрю 2024 года сократилось до 26,3 млн в месяц (что по-прежнему немало). На самом деле – странный результат, ведь, казалось бы, поскольку теперь под контролем почти вся номерная емкость, проблема должна была бы исчезнуть. Но этого явно не произошло.

Странно, но генпрокурор РФ в конце декабря 2024 года называл другую цифру – по его мнению, система Антифрод в 2024 году позволила пресечь 1,2 млрд вызовов от мошенников. Разница в 2 раза… это не добавляет доверия к цифрам, сообщаемым чиновниками и госслужащими.

Интересно, что несмотря на работу госплатформы Антифрод, операторские платформы тоже не простаивают, напротив, они предотвратили даже больше вредных действий.

🔴 МТС, например, заблокировала 3,2 млрд нежелательных вызовов за год, что соответствует росту на 48%. То есть по данным госплатформы Антифрод число заблокированных вызовов снижается, а у МТС оно выросло. Странно?

🟢 МегаФон сообщает о блокировке за год свыше 1,2 млрд мошеннических звонков, из них – 246 млн – с подменой.

⚫️ T2 в 2024 году заблокировал свыше 75 млн попыток вызовов с подменой номера.

🟡 Билайн – обработано почти 366 млн звонков, из них более 27,2 млн заблокировано.

Интересно сравнить цифры операторов. Почему такая гигантская разница? 27,2 млн заблокированных вызовов в сети Билайн, 75 млн в сети T2, 246 млн в сети МегаФон, 3,2 млрд в сети МТС. Ведь абонентские базы компаний не различаются в 100 раз… Неужели речь про разную эффективность работы антифрод-платформ? Или дело в чем-то другом? Как думаете?

Мое мнение:

В целом количество звонков с подменных номеров в течение 2024 года действительно сократилось, особенно пропущенных к абонентам, хотя и не так заметно, как можно было бы ожидать, учитывая всеобщую подключенность к платформе Антифрод.

Одновременно с этим выросла активность мошенников в мессенджерах, хотя здесь эффективность их действий в разы меньше, так как далеко не каждый готов поверить, что ему в мессенджер звонит или пишет гендиректор его компании, полиция или ФСБ. Учитывая, что сейчас властями обсуждается запрет госорганам, банкам и операторам связи общаться с гражданами через мессенджеры, абонентам должно быть ясно – любой звонок в мессенджер от «организации», это, с высокой вероятностью, – попытка мошенников вас обмануть. Соответственно и реакция должна быть простой – прервать разговор, как только вам представились оператором, банком, полицией или большим начальником.

В целом, на мой взгляд, проблема телефонного мошенничества в России (на время?) потеряла остроту, а вот проблема спама, «холодных» рекламных обзвонов, сохраняется.

В Минцифры и РКН собираются еще более масштабировать борьбу с мошенничеством, строить очередную «единую платформу», которая агрегирует не только систему Антифрод, но и систему Антифишинг (борьба с подменой сайтов), Мультисканер (проверка ресурсов на вирусы), ФинЦЕРТ (обмен данными об атаках), системы защиты банков и операторов связи. Продолжатся попытки дотянуться до контроля звонков в мессенджерах, конечно, ради борьбы с мошенническими звонками (поверим?) и дипфейками. Первый этап этого грандиозного проекта намечен на 2025-2026 годы. Дадут ли эти меры победу над мошенниками? Сомневаюсь.

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теги: антифрод борьба с мошенничеством борьба с телефонным мошенничеством

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