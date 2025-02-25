Услуги: Билайн сделал базовую версию "Виртуального помощника" бесплатной для всех абонентов

25.02.2025, MForum.ru

Билайн подключил абонентам по всей стране базовую версию услуги "Виртуальный помощник". Она блокирует мошеннические и спам-вызовы, работая бесплатно и по умолчанию.

В январе 2025 года, как сообщает компания, "Виртуальный помощник" заблокировал 28 млн спам-вызовов, пресек 14 млн попыток мошенничества. Кроме того, "помощник" ответил на 14,8 млн звонков, когда абоненту было неудобно разговаривать (номер был занят, находился вне зоны покрытия, не отвечал). Это позволило клиентам оператора сэкономить более 13,4 млн минут времени.

Услуга "Виртуальный помощник" объединяет функции персонального секретаря и антиспам-фильтра. Есть два варианта услуги - бесплатная, она теперь включена для всех клиентов и платная - ее можно подключить самостоятельно.

"Виртуальный помощник" способен блокировать мошеннические вызовы и в мессенджерах, соответствующую функцию абонент может самостоятельно активировать в мобильном приложении Билайн. Базовая версия блокирует приход SMS с кодами авторизации в ЛК Билайн во время обычных звонков, чтобы абонент не сообщил данные мошенникам.

Платная версия в дополнение к функционалу бесплатной позволяет "Виртуальному помощнику" принимать обычные звонки, когда абоненту неудобно говорить, он занят или недоступен - текстовая расшифровка записей придет в приложение Билайн и будет продублирована в Telegram бота. Можно выбрать голос помощника и то, как он представляет абонента.

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