Антифрод. Антиспам: МТС внедрила функцию блокировок вызовов в приложении Защитник для абонентов других операторов

MForum.ru
16.10.2024,
МТС сообщает о запуске функции блокировок нежелательных вызовов в мобильном приложении Защитник для абонентов других операторов. До сих пор функция была доступна только абонентам МТС, использующим сервис Защитник в приложении МТС.
Все вызовы сервис оценивает по степени угрозы. Красным цветом помечаются потенциально опасные, желтым - возможный спам, а зеленым - звонки, которые платформа сочла надежными. "Красные" звонки с включенной функцией блокировки автоматически переадресовываются на бота, который самостоятельно разговаривает с мошенником. В приложение приходит уведомление о том, что звонок был заблокирован, а также расшифровка разговора.
База данных номеров постоянно обновляется МТС с помощью технологии Big Data, с опорой на данных в открытых источниках и справочниках.
Среднее число активных пользователей определителя номера в месяц в приложении Защитник продолжает расти - на 14% относительно среднего в 1q2024. На 55% выросло среднее число жалоб в месяц на спам, - в МТС уверены, что это доказывает потребность пользователей в функции блокировки нежелательных вызовов.
«Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и стремимся минимизировать число мошеннических атак по телефону. С января по сентябрь этого года мы заблокировали более 2,3 млрд нежелательных звонков. Для того чтобы наш продукт был интересен не только абонентам, но и всем, кто ценит свою безопасность, мы интегрировали функцию блокировок и в приложение для абонентов других сотовых операторов», – прокомментировал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
Функции определителя номера и жалоб на спам-звонки остаются в приложении бесплатными. Стоимость услуги блокировок – 99 рублей в месяц после пробного периода.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: антиспам антифрод МТС
--
Публикации по теме:
02.10. [Новости компаний] Антифрод. Антиспам: Билайн сообщает – клиенты 60+ стали намного реже жаловаться на телефонное мошенничество / MForum.ru
24.09. [Новости компаний] Антиспам: МТС в Астраханской области - более 4.5 млн попыток спам-вызовов не достигли целей / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] Антифрод. Антиспам: Вымпелком начал борьбу с мошенническими вызовами из мессенджеров / MForum.ru
19.07. [Новости компаний] Антифрод. Антиспам: Сервис Этикетка - первые 50 млн вызовов! / MForum.ru
15.07. [Новости компаний] Антифрод: Как можно и нужно решить проблему мошеннических звонков от операторов, не подключившихся к платформе Антифрод / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Vivo X200 Pro и X200 Pro mini с MediaTek Dimensity 9400 и 200 Мп телеобъективом представлены официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo X200 с Dimensity 9400, камерами Zeiss и дисплеем скругленным с 4-х сторон / MForum.ru
15.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi 15 Ultra получит 200 Мп сенсор с телеобъективом / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Honor представила смартфоны X5b и X5b Plus / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Redmi A3 Pro появился в продаже в Кении / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 30S на базе чипсета Helio G100 / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Realme P1 Speed 5G появится в Индии 15 октября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C 5G с MediaTek Dimensity 6300 появился в Индии / MForum.ru
09.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Honor X7 4G / MForum.ru
09.10. [Технологии] Компоненты: Флагманский 3 нм чипсет Mediatek Dimensity 9400 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 3 получил 1,74-дюймовый сенсорный AMOLED-экран на задней панели / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A16 5G получит 6 лет обновлений программного обеспечения / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 50i на базе MediaTek Helio G81 представлен официально / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo Y300+ / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 9a появился на рендере / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Realme GT Neo 7 / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Garmin Lily 2 Active – смарт-часы сочетающий стиль и спорт / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Motorola ThinkPhone 25 – смартфон для корпоративных пользователей за 499 евро / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный ZTE Blade A75 5G с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru