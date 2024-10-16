Антифрод. Антиспам: МТС внедрила функцию блокировок вызовов в приложении Защитник для абонентов других операторов

16.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает о запуске функции блокировок нежелательных вызовов в мобильном приложении Защитник для абонентов других операторов. До сих пор функция была доступна только абонентам МТС, использующим сервис Защитник в приложении МТС.

Все вызовы сервис оценивает по степени угрозы. Красным цветом помечаются потенциально опасные, желтым - возможный спам, а зеленым - звонки, которые платформа сочла надежными. "Красные" звонки с включенной функцией блокировки автоматически переадресовываются на бота, который самостоятельно разговаривает с мошенником. В приложение приходит уведомление о том, что звонок был заблокирован, а также расшифровка разговора.

База данных номеров постоянно обновляется МТС с помощью технологии Big Data, с опорой на данных в открытых источниках и справочниках.

Среднее число активных пользователей определителя номера в месяц в приложении Защитник продолжает расти - на 14% относительно среднего в 1q2024. На 55% выросло среднее число жалоб в месяц на спам, - в МТС уверены, что это доказывает потребность пользователей в функции блокировки нежелательных вызовов.

«Мы внимательно следим за потребностями наших клиентов и стремимся минимизировать число мошеннических атак по телефону. С января по сентябрь этого года мы заблокировали более 2,3 млрд нежелательных звонков. Для того чтобы наш продукт был интересен не только абонентам, но и всем, кто ценит свою безопасность, мы интегрировали функцию блокировок и в приложение для абонентов других сотовых операторов», – прокомментировал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Функции определителя номера и жалоб на спам-звонки остаются в приложении бесплатными. Стоимость услуги блокировок – 99 рублей в месяц после пробного периода.

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теги: антиспам антифрод МТС

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