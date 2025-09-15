Антиспам: Исключения из запрета на массовые обзвоны не замедлили нарисоваться

15.09.2025, MForum.ru

Если вы думали, что принятие антиспамового пакета законодательных ограничений избавит вас от ненужных звонков, не надейтесь. Вслед за забившими тревогу одними из первых социологами право на массовые обзвоны хотят вернуть себе многие.

Как сообщают Ведомости, в России появится перечень организаций, которые смогут инициировать массовые телефонные вызовы без получения согласия абонента даже после того, как абонент установил прямой запрет на массовые обзвоны (для этого предлагается направлять заявление своему оператору связи, хотя могли бы сделать опцию на Госуслугах, как запретом на кредитование).

Перечень неподвластных антиспамовым запретам организаций пока что только обсуждается, его собираются ввести актом Минцифры. Но вряд ли можно сомневаться, что в него попадут органы власти, социологи и коллекторы. Это, как минимум.

Пространство для маневра новое законодательство также предусматривает. В Законе о связи не прописано, что такое «массовые телефонные вызовы», не оговорена их частота, продолжительность, направленность, используемое для этого оборудование. Ответственность за принятие решений делегирована операторам. Что оставляет немалые возможности для «маневра».

Например, массовые вызовы допускаются на основе договора между их инициатором и оператором связи… так что и от «холодных звонков» от банков, новые меры вряд ли защитят пользователей. Похоже, что новая инициатива ударит в основном по мелким и средним бизнесам, но не затронет интересы крупного. Вы удивлены?

