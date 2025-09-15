Антиспам: Исключения из запрета на массовые обзвоны не замедлили нарисоваться

MForum.ru

Антиспам: Исключения из запрета на массовые обзвоны не замедлили нарисоваться

15.09.2025, MForum.ru

Если вы думали, что принятие антиспамового пакета законодательных ограничений избавит вас от ненужных звонков, не надейтесь. Вслед за забившими тревогу одними из первых социологами право на массовые обзвоны хотят вернуть себе многие.

Как сообщают Ведомости, в России появится перечень организаций, которые смогут инициировать массовые телефонные вызовы без получения согласия абонента даже после того, как абонент установил прямой запрет на массовые обзвоны (для этого предлагается направлять заявление своему оператору связи, хотя могли бы сделать опцию на Госуслугах, как запретом на кредитование).

Перечень неподвластных антиспамовым запретам организаций пока что только обсуждается, его собираются ввести актом Минцифры. Но вряд ли можно сомневаться, что в него попадут органы власти, социологи и коллекторы. Это, как минимум.

Пространство для маневра новое законодательство также предусматривает. В Законе о связи не прописано, что такое «массовые телефонные вызовы», не оговорена их частота, продолжительность, направленность, используемое для этого оборудование. Ответственность за принятие решений делегирована операторам. Что оставляет немалые возможности для «маневра».

Например, массовые вызовы допускаются на основе договора между их инициатором и оператором связи… так что и от «холодных звонков» от банков, новые меры вряд ли защитят пользователей. Похоже, что новая инициатива ударит в основном по мелким и средним бизнесам, но не затронет интересы крупного. Вы удивлены?

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: регулирование антиспам

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

16.05. [Новости компаний] Итоги: ВымпелКом отчитался за первый квартал года / MForum.ru

07.03. [Новости компаний] Итоги года: МегаФон отчитался за 2024 год – заметным ростом показателей на фоне сокращения капитальных затрат / MForum.ru

25.02. [Новости компаний] Услуги: Билайн сделал базовую версию "Виртуального помощника" бесплатной для всех абонентов / MForum.ru

27.12. [Новости компаний] Антифрод. Антиспам: Виртуальный помощник Билайна сэкономил клиентам более 143 лет / MForum.ru

24.10. [Новости компаний] Борьба с телефонным мошенничеством: МТС запустила Безопасный звонок – дополнительную защиту от телефонного мошенничества с использованием ИИ / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: