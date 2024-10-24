Борьба с телефонным мошенничеством: МТС запустила Безопасный звонок – дополнительную защиту от телефонного мошенничества с использованием ИИ

24.10.2024, MForum.ru

Интересную функцию сегодня официально анонсирует МТС. Называется она - Безопасный звонок. Предназначена для защиты от мошенников. Основана на применении ИИ.

Как это устроено?

Если вы подключили Безопасный звонок (сделать это можно в сервисе Защитник, в приложении Мой МТС), то, когда вам кто-то звонит, к звонку подключается ИИ.

Обученный на выявление мошенничества, ИИ анализирует ход разговора и, если замечает тот или иной знакомый ему паттерн, немедленно уведомляет абонента о потенциальной угрозе. Звонящий это сообщение-предупреждение не слышит.

Абонент самостоятельно принимает решение о продолжении или прекращении разговора. Кто-то может просто повесить трубку, кому-то может захотеться продолжить разговор, но уже в другом ключе.

Как утверждает компания, ИИ, как правило, хватает минуты, чтобы распознать признаки мошеннического вызова.

«Мы постоянно внедряем новые инструменты для защиты от спама и мошенничества. Сегодня, когда число мошеннических звонков стремительно растет, наша основная задача — усилить безопасность пользователей. Мы выявили, что самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером. Функция «Безопасный звонок» позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов», — прокомментировал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.

Пилотный проект новой функции был запущен в Москве в мае 2024 года. По данным МТС, чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств.

Неплохая услуга, но не бесплатная. Безопасный звонок доступен во всех регионах присутствия МТС. При подключении услуги действует бесплатный 7-дневный период, после чего её стоимость составит 199 рублей в месяц.

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теги: антиспам антифрод борьба с телефонным мошенничеством МТС

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