Adtech: Билайн подключил таргетированные звонки с сервисом идентификации вызовов "Этикетка"

MForum.ru
05.07.2024,
Что это дает? Если какой-то бизнес проводит голосовую рекламную компанию, обзвон своих клиентов, то благодаря сервису Этикетка, бизнес может вместе с номером высвечивать на аппарате абонента, например, свое наименование. Благодаря этому абонент будет видеть, кто ему звонит и осознанно отклонит или примет звонок. Это не только повысит прозрачность рекламной коммуникации, но и, как ожидается, повысит конверсию обзвонов.
«Технологии билайн соответствуют тренду рынка и нашему стратегическому фокусу - прозрачности рекламных коммуникаций в целом и голосовой рекламы, в частности. На рынке уже существуют такие решения, как антиспам и антифрод, однако они могут блокировать и полезные вызовы. Сервис «Этикетка» позволяет идентифицировать звонки, что сохраняет как информативность коммуникации, так и способствует ее безопасности», — комментирует Виктория Еремина, руководитель по развитию голосовой рекламы билайн adtech — подразделения билайн бизнес.
Первые тесты показали, что помеченные Этикеткой звонки дают более успешные результаты, в частности, отвеченные вызовы продолжаются дольше.
Немного цифр:
Кейс 1. Сфера деятельности клиента: соцопросы и исследования.
Срок исследования: 3 месяца
Результаты с «Этикеткой»:
- количество успешных соединений: 52.7% (+20.05%)
- средняя длительность разговора: 24.8 сек (+33.3%)
Кейс 2. Сфера деятельности клиента: банковское дело
Срок исследования: 5 месяцев
Результаты с «Этикеткой»:
- количество успешных соединений: 47.4% (+2.6%)
- средняя длительность разговора: 17.6 сек (+29.4%)
Эффективность кейсов рассчитано на основе данных, предоставленных клиентами по итогам кампаний. Понятно, что эти цифры нельзя считать гарантированными, реальные результаты зависят от множества факторов.
Общий смысл - повысить осознанность ответа клиента, сделать так, чтобы клиент ответил на звонок, понимая, что ему звонит тот или иной бренд, если этому клиенту интересно с ним пообщаться.
Кроме названия можно отобразить и другую ПРОВЕРЕННУЮ информацию, например: Название компании: услуги связи или Название компании, Москва, курьер, или Название компании: опросы. Отображаемая информация не должна содержать рекламный подтекст - для этого предусмотрена обязательная модерация в билайн.
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теги: Вымпелком билайн adtech B2B
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