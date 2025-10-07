IT. MadTech: МТС AdTech представил биллинговую систему для рынка рекламы

07.10.2025, MForum.ru

МТС AdTech запустила MarTech и AdTech биллинговую систему с единым кошельком для тарификации и учета клиентов мультиканальных рекламных кампаний. Система должна помочь в планировании рекламных кампаний, соответствующие актуальным реалиям рекламного рынка: она поддерживает новые форматы коммуникаций (реклама в мессенджерах, динамический ремаркетинг, инфлюенс-посты, онлайн-видео), а также позволяет создавать конвергентные продукты, объединяющие традиционные рекламные каналы и цифровые инструменты.

Система построена на архитектуре Dynamic Case Management (SDCM) и стала первым шагом в развитии полноценного MadTech-биллинга - платформы, объединяющей инструменты MarTech и AdTech. Она позволяет тарифицировать в единой системе как классические телеком-услуги (SMS), так и новые каналы: Telegram Ads, инфлюенс-маркетинг через Getblogger, видеорекламу в экосистеме МТС Ads Premium Video и другие форматы. Такой подход открывает возможность создавать кросс-канальные продукты с единой точкой планирования, оплаты и аналитики.

Биллинг автоматизирует процесс формирования счетов, стандартизирует оплату и прием платежей, обеспечивает финансовый мониторинг, управление рисками и аналитику. Поддерживаются гибкие модели тарификации: предоплатные и постоплатные схемы, индивидуальные тарифные планы, пакетные предложения, акции и программы лояльности. Это дает рекламодателям инструменты для более точного управления кампаниями и получения кастомизированных отчетов.

Кроме того, МТС AdTech представила модули провижининга и предбиллинга, которые ускоряют подключение услуг и повышают точность начислений для всех измеряемых сервисов. В частности, быстрый доступ к услугам через интеграции с платформами, а также автоматическую обработку CDR-трафика для любых услуг с измеряемым объемом (количество, время) для точных начислений.

«Мы создали MadTech-биллинг, который отражает новый этап развития отрасли — объединение AdTech и MarTech-сервисов в единую экосистему. Такая архитектура позволяет запускать конвергентные рекламные продукты на основе SMS, Telegram Ads, Getblogger и Premium Video, сокращает время время вывода новых услуг на рынок, а также предполагает для них универсальный механизм тарификации, поддерживающий любые цифровые услуги», — отметил директор по MarTech-продуктам и технологиям МТС AdTech Владимир Фарафонов.

Платформа уже работает с десятками тысяч клиентов. В ближайших планах — запуск интерфейса для менеджеров, расширение API, новые инструменты финансового контроля и аналитические отчёты.

