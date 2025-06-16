AdTech: МТС сообщает, что каждую третью рекламную кампанию в Telegram запускают на основе Big Data

MForum.ru
16.06.2025,
С каждым следующим месяцем для управления рекламными кампаниями используется все меньше интуиции и опыта менеджеров и все больше анализа Big Data.
Дочерняя компания MTC AdTech на основе проведенного исследования выяснила, что 32% от общего числа рекламных кампаний в Telegram Ads запускается на основе Big Data МТС или сторонник компаний, располагающих сведениями о клиентах, таких как X5 Group, Магнит и других. В 2024 году за аналогичный период доля таких кампаний составляла 25%. Постепенно Big Data российских бизнесов становится ключевым драйвером рынка онлайн-рекламы.
При темпе роста рекламного рынка на 53% гг в 2024 году, сегмент рекламы в интернете с таргетингом на больших данных рост быстрее. Особенно это касается таких новых каналов, как Telegram Ads: по данным МТС AdTech за первые 5 месяцев 2025 года расходы компаний на рекламу с использованием Big Data выросли в 5 раз до более чем 750 млн рублей и составили 41% бюджетов рекламных кампаний в Telegram Ads. Число кампаний на Big Data выросло в 3 раза.
Почему направление так уверенно растет?
Причина - эффективность рекламы. По данным опроса, инвестиции в такие кампании показывают ROI до 200% в сравнении с другими онлайн-размещениями. Несмотря на более высокий CPM (обычно где-то на 30%), кампании показывают большее количество целевых действий на нижнем этапе воронки. Да и в целом, кампании, направленные на узкие пользовательские сегменты, позволяют точно контролировать и прогнозировать результаты. Поставщики Big Data в свою очередь монетизируют строки кода. Big Data также увеличивает лояльность клиентов к брендам и защищает пользователей от нерелевантных предложений.
Топ-5 отраслей в 2025 году с использованием Big Data в диджитал — Медицина, HoReCa, супермаркеты, маркетплейсы и финансы. Медицина впервые вышла на первое место по использованию Big Data, которая годом ранее входила в топ-3.
Большинство рекламных кампаний на Big Data запускаются на обезличенных и агрегированных данных МТС. Однако МТС AdTech активно расширяет пул внешних поставщиков данных. Одним из ключевых шагов стало партнерство с X5 Retail, «Магнит», М.Видео-Эльдорадо и КХЛ.
«Рынок data-driven маркетинга в России активно развивается. Будучи первопроходцем использования больших данных в рекламе, МТС AdTech таргетирует с их помощью в среднем более 30% всех наших рекламных кампаний. Использование data-driven подхода в рекламе напрямую влияет на эффективность рекламных кампаний. И это закономерно: данные позволяют выстраивать персонализированные коммуникации с клиентами и создавать уникальный клиентский опыт. В будущем мы ожидаем, что число кампаний на данных будет расти, как и число поставщиков внешних данных МТС AdTech», — отметила генеральный директор МТС AdTech Елена Мельникова.
Тренд на размещения и кампании, основанные на данных, продолжится, если только регуляторы не ограничат использование данных о клиентах бизнесами.
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теги: МТС AdTech
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