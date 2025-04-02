Adtech: Билайн представил платформу на базе ИИ для планирования и закупки рекламных кампаний в канале digital indoor

02.04.2025, MForum.ru

Платформа обладает встроенной аналитикой Big Data и ИИ и позволяет рекламодателям самостоятельно составить адресную программу размещения на цифровых носителях в торговых точках на основе агрегированной обезличенной аналитики оператора сотовой связи о концентрации и соц-демо профиле аудитории. Также платформа рассчитает медиаплан в личном кабинете.

Платформа digital indoor позволяет провести размещения на цифровых носителях в магазинах в 72 регионах России, в пул входят магазины торговых сетей Пятерочка, Перекресток, Магнит, Лента, Дикси и О’КЕЙ. Во всех сетях действуют единые стандарты размещения, платформа позволяет провести таргетинг по целевым аудиториям и управлять размещением, настроив частоту, время и место показа.

В распоряжении пользователей – доступ к более 60 тысячам экранов различной конфигурации (экраны в торговом зале и кассовой зоне, кассы самообслуживания, дисплеи покупателя) и радио внутри магазинов. Суммарный охват одного ролика может достичь 300 млн контактов в месяц. Кампанию можно расширить с использованием других каналов коммуникаций, в частности, таргетированных SMS рассылок, сообщения будут направлены пользователям, выразившим согласие на получение рекламы.

Размещения на цифровых носителях удобны тем, что позволяют достигать измеряемых результатов. Билайн обещает всестороннюю поддержку на всех этапах, включая предоставление услуг пост-кампейн аналитики на основе обезличенных статистических данных оператора и ритейлеров. Эксперты оператора проанализируют влияние кампании на динамику продаж, узнаваемость бренда, конверсионную воронку, помогут рассчитать эффективность инвестиций, - так заявляет пресс-релиз оператора.

В личном кабинете клиенты получат информацию об более, чем 30 тыс. локаций для размещения рекламы, включая данные по аудиторному срезу конкретной площадки.

Геоаналитика оператора и данные партнеров позволяют оценивать локации на проходимость и соц-демо характеристики посетителей (пол, возраст, уровень доходов). При составлении медиаплана система предоставит не только данные о стоимости, но и прогнозные медиаметрические показатели кампании.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

"Стремительное развитие рынка цифровой наружной рекламы формирует запрос на удобные и эффективные инструменты управления indoor-рекламой, и новая платформа – это ответ на этот вызов. Возможности рекламы на цифровых носителях очень широкие, а благодаря предоставлению нашей аналитики можно не только правильно выбрать оптимальные локации для рекламы, но и оценить эффект от каждого размещения. Создание личного кабинета, который объединяет в одном месте доступный цифровой инвентарь, как для видео, так и для аудио, по сетям наших партнеров, позволит повысить удобство планирования рекламных кампаний и получить от них значительный эффект”.

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теги: Билайн Вымпелком B2B adtech платформы

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