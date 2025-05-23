AdTech: МТС AdTech запустил таргетинг в Telegram Ads по данным держателей карт лояльности М.Видео-Эльдорадо

23.05.2025, MForum.ru

Это результат технологического партнерства между МТС AdTech и ритейлером. Данные используются «обезличенные и агрегированные». Тем самым ритейлер сможет монетизировать собственные данные с помощью внешнего партнера.

Данные покупателей в программе лояльности ритейлера агрегируются в CRM-системе компании. Из них формируются узкие обезличенные сегменты, релевантные запросам заказчикам MTC AdTech.

В базе пользователей программы лояльности M.Club ритейлера – данные более 55 млн активных клиентов. Для обмена данными, была настроена интеграция CRM ритейлера и CDP-платформы МТС Omni Retail Product.

Партнеры утверждают, что за счет точной детализации сегментов покупателей по различным характеристикам (например, приверженности определенному бренду или частоте обновления техники), можно нацеливать предложения с высокой степенью релевантности. Сегментирование, основанное на данных М.Видео-Эльдорадо, можно подключить к любой кампании в Telegram Ads и myTarget в Маркетологе PRO. В МТС планируют распространить возможность таргетирования по данным программы лояльности и на другие платформы МТС AdTech.

В теории этот партнерский проект должен позволить сторонним заказчикам точнее сегментировать свою аудиторию, показывая ей более релевантную рекламу, вплоть до персонализированной, эффективнее используя маркетинговые бюджеты.

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теги: развитие сетей Татарстан МегаФон

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