Интервью: Ровшан Алиев - МТС продолжает трансформацию отходом от единого бренда

08.10.2025,
КоммерсантЪ предлагает важное интервью с президентом Экосистемы МТС Ровшаном Алиевым. Читать его лучше в первоисточнике, полностью, но основные тезисы и свое мнение в канал вытащу.
📌 Первое и основное – декларируется, что экосистема никуда не уходит, что никто от нее не отказывается. Поскольку есть синергия между телекомом с его большой клиентской базой; есть funtech с его лояльностью; есть финтех с возможностью экономии; есть IT-бизнес с его едиными платформами; есть рекламный бизнес, который также дает эффект связующего звена.
Текущие рыночные условия далеки от благоприятных. Даже успешные бизнесы вынуждены экономить и оптимизироваться. А потому снижены капитальные и административные расходы, удалось снизить долг к EBITDA до 1.7 (abloud62: что говорит об эффективном управлении долговой нагрузкой), чтобы долг не был слишком обременительным; свободный денежный поток некоторых бизнесов ушел на 0.
📌 Второе – внешние признаки экосистемы несколько ослабнут. В частности, до конца 2025 года «Экосистема МТС» поменяет название на ERION (комбинация Era и Ion). Каждая из вертикалей получит свой бренд, кроме МТС-банка (он сохранит название). Свой бренд получит медиахолдинг, поменяется бренд у AdTech. Останутся МТС, и MTS Web Services (MWS). В планах – максимальная интеграция телекома с банком.
Идея очередных переименований – вертикали выросли, они должны иметь свое имя. (abloud62: А еще так удобнее что-то продавать или привлекать партнеров).
В целом доля экосистемы в выручке группы уже выросла до 42%, в 2026 году планируется, что дорастет до 50%. Речь о выручке за последние 12 месяцев - более 300 млрд! Но в моменте весь денежный поток, который генерируется, уходит в развитие.
AdTech ожидают заметные изменения – будут усиливаться технологические продукты и платформенные решения при одновременной работе над маржинальностью. Для этого значительно усиливается кадровый состав вертикали, возможны также сделки M&A.
MWS-ом в группе довольны, в 2025 году вертикаль усилилась по направлениям ИИ и BigData. Вся группа опирается на наработки MWS, сейчас идет AI-трансформация бизнеса вертикалей – удешевляются процессы, генерируется контент. 20% кода в группе пишется с помощью ИИ, эта доля будет расти. Растет востребованность облачных сервисов, что заставляет вкладывать в него по 10 млрд руб. ежегодно. В конце октября будет запущена большая облачная платформа – MWS Cloud Platform.
Ситуация с IPO больше зависит от рынка, чем от стратегии ГК МТС. Общий концепт – все вертикали должны когда-нибудь выйти на IPO, поскольку они строятся как лидеры рынка, но выбор момента выхода на IPO зависит от рынка. В период высоких депозитов, IPO – не самый привлекательный для инвесторов механизм. Наиболее вероятны IPO Юрента и AdTech в 2026 году.
Снижение КС ЦБ позволит МТС усилить новые направления. Они есть, и будут появляться новые.
Если в целом на российском рынке принято все делать или самостоятельно, или покупать готовое, то в МТС открыты к партнерствам на взаимовыгодных условиях. Такие партнерства могут перерастать в совместные предприятия. Это не отменяет возможности купить какой-то бизнес. Но в приоритете – укрупнение и усиление существующих бизнес-вертикалей, затем – инновации и эксперименты, затем – партнерства.
На текущий момент в МТС не планируют сокращать никакие из имеющихся направлений.
Как прокомментировать?
На рынке уже появились толкования в духе «МТС наконец-то завершает эксперимент с экосистемой», это не так, и далеко от истины. Реструктуризация и частичный ребрендинг - это тактические шаги для повышения самостоятельности и инвестиционной привлекательности вертикалей, а не отказ от экосистемной модели. Финансовая политика направлена на баланс между агрессивным ростом (инвестиции в облака и AI) и укреплением устойчивости (снижение долговой нагрузки). По сути, МТС проводит тонкую настройку бизнес-модели, чтобы усилить и монетизировать построенную экосистему.
Тревожно выглядит финансовая ситуация с АФК Система, это, наверное, создает какие-то риски для дочерних бизнесов. Но, сама по себе, Группа МТС выглядит более устойчивой и перспективной, насколько это возможно в сложной общерыночной ситуации в РФ и с учетом геополитической ситуации.
