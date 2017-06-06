Тренды: Руководители крупнейших телеком-операторов о ближайших перспективах компаний и отрасли

06.06.2017, MForum.ru

В рамках ПМЭФ канал Россия 24 взял интервью у ряда руководителей ключевых компаний российского рынка сотовой связи, а также у отраслевого министра. Вашему вниманию ссылки и отдельные цитаты.

ВымпелКом

Шелль Йонсен прокомментировал соглашение VEON с Mastcard, касающееся планов запуска платформы для общения, которая также позволяет проводить оплату за товары и услуги. Платформой VEON, запуск которой в России планируется в ближайшие недели, смогут пользоваться все желающие, не только абоненты ВымпелКом. Платформа VEON позволит предоставлять клиентам новые бизнесы, в зависимости от предпочтений пользователей.

Также Шелль Йонсен рассказал о запуске в С.Петербурге программы модернизации сети, которая будет реализована в ближайшие полгода-год, также по его словам активно расширяются мощности в Москве и Подмосковье.

Шелль Йонсен уверен, что отрасль телекома меняется и ключевым является то, как операторские компании распоряжаются доступной им информацией.

АБ: Все перечисленные темы актуальны. Будем надеяться, что модернизация сетей затронет не только Московский регион и С.-Петербург. Компании нужно серьезно вкладывать в развитие сетей и заметный рост инвестиций в это направление в 2017 году - правильная мера. Платформа VEON уже обкатана в европейских условиях, посмотрим, как она будет приживаться в российских условиях. Многое определит партнерская экосистема - число и выбор участников. И, конечно, юзабилити - это основное в такого рода проектах.

Анализ данных - одно из ключевых направлений, сегодня он заменил внешнюю аналитику и упростил маркетинг. Безусловно, следует и далее уделять серьезное внимание этой теме, как в интересах компании, так и в плане монетизации доступной оператору информации.

МТС

Андрей Дубовсков хочет побыстрее абстрагироваться от понятия "телеком" в отношении бизнеса МТС. В частности, в МТС работают "тысячи и тысячи программистов, системных архитекторов, аналитиков, тестировщиков". "Мы должны сами создавать, контролировать весь программный продукт", - уверен Андрей Дубовсков, - "от биллинга до всей той массы приложений, которые интересны нашим клиентам". Операторы по мнению Дубовского должны за свой счет оповещать клиентов о чрезвычайных ситуациях.

АБ: Весьма спорные заявления. Как показывает практика, люди предпочитают пользоваться различными программными продуктами и никакие продукты, made in МТС не заменят нам Facebook, Telegram или Youtube. Задача оператора - предоставлять недорогой и надежный канал доступа к такого рода сервисам в любой точке, где это требуется клиенту. Заявление о том, что оператор должен оповещать "за свой счет" пусть комментируют акционеры компании. Или им не до таких мелочей в ситуации, когда идет спор по следам разборок вокруг Башнефти?

Ростелеком (и Tele2?)

АБ: Почему вдруг представителя компании Ростелеком, не занимающегося оказанием услуг мобильной связи и ШПД начали расспрашивать о планах развития 5G? Почему не задали этот вопрос Сергею Эмдину, Tele2? Возможно потому, что Михаил Осеевский - член совета директоров Tele2. И все же странно, странно...

Михаил Осеевский осторожно назвал сроки развития 5G - 3, 5, 7 лет. Каждый может выбрать цифру, которая ему лично кажется более реалистичной. По его мнению, создание инфраструктуры 5G возможно только совместными усилиями тех операторов, которые сегодня есть на рынке, путем создания "инфраструктурного оператора". Считает, что первая сеть 5G появится в Иннополисе.

АБ: Похоже в Ростелекоме вновь лелеют планы выступить в роли "оператора для операторов" еще и в области беспроводного доступа? Cоздать еще одну монополию, услугами которой будут обречены пользоваться все другие операторы? Что-то не слышно о подобных планах в США или в Европе.

Планируют развивать бизнес в области инфраструктуры, необходимой для "цифровой экономики", будут заниматься развитием "кибербезопасности компаний", "информационным суверенитетом России".

Планируют использовать обработку данных для развития таких направлений, как нефтедобыча, энергетика, промышленность и сельское хозяйство, создавая информационные экосистемы, например, с компанией Газпром-Нефть. Ростелеком продолжит программу "устранения цифрового неравенства" - подключение оптикой населенных пунктов численностью от 200 до 500 человек.

Стратегия оператора предполагает и неорганический рост за счет слияний и поглощений.

АБ: Это о Tele2?

МегаФон

АБ: Судя по числу просмотров на Youtube, высказывания г-на Солдатенкова особо никого не интересовали, на момент написания этого текста видео провисело на канале уже несколько часов, а чсило просмотров составляло лишь 162. Странно. Я все же посмотрел ролик трижды и подготовил для вас основные тезисы.

Операторы показывают нулевой рост в 2016 году. Высокое проникновение, агрессивная конкуренция. Качество связи достаточно высокое, приемлемое, хорошее.

АБ: ... говорит руководитель оператора, который только недавно обеспечил своим абонентам в ряде городов несколько часов неприятных ощущений человека, оторванного от каналов коммуникации.

И конечно стандартные заявления о низких ценах на мобильный ШПД. Без упоминаний о низких доходах тех, кому нужно платить за эти услуги.

"К сожалению, есть темы, связанные с определенными законами, в частности, "с Яровой". ... "эти требования не позволят нам развиваться так бурно, как мы развивались ранее".

АБ: в переводе на человеческий, г-н Солдатенков говорит о том, что отрасли будет нанесен мощный удар, который оставит ее практически без прибыли или с отрицательной доходностью из-за необходимости выполнения излишних и необоснованных требований силовых структур.

"Мы готовы часть денег направлять на хренние данных об абонентах, но понимаем, что государство должно отрегулировать вопрос и возможно внести в тариф для абонента какую-то плату 2-3%, чтобы эти деньги уходили в казначейство для дальнейшего исполнения закона яровой".

АБ: Красиво. Предлагается еще один налог - который должны будут платить пользователи услуг мобильной связи и доступа к интернет, чтобы нас за наш же счет и подслушивали, и записывали. Будто мало и без этого налоговой нагрузки.

Справедливо напомнив ведущей, что стандарта 5G еще нет, Солдатенков признал, что компания вместе с поставщиками оборудования движется к тому, чтобы быть готовой к моменту, когда стандарт будет готов - возможно в 2018, или в 2019 году. Нужно решать вопросы с частотными присвоениями для этого стандарта.

АБ: Справедливо. И есть сомнения, что в Минкомсвязи поспеют вовремя. Скорее всего, опять будут задержки с решениями по частотам, как это случалось всякий раз при появлении в мире новых стандартов.

В сети 5G не будет такого сплошного покрытия, как сейчас делается с 4G, поскольку это требует слишком больших инвестиций.

АБ: К вопросу о пропускной способности сети: "Если нас попросят разослать уведомления всем 15 млн людей в Москве, у нас это займет 2 недели". Здесь, конечно, все же преувеличение некоторое, но тем, кто хочет неприменно получить уведомление об очередном урагане, стоит понимать, что технологические ограничения это не позволяют сделать в рамках SMS.

МЧС следует постепенно вводить оповещения с опорой на соцсети и мессенджеры - такая информация доберется до людей быстрее. Или необходимо обязать операторов запустить широковещательные сервисы "точка-много точек", которые бы доставляли сообщения в push-режиме одновременно всем, кто находится в зоне покрытия в заданных географических зонах, а не делать ставку на персональные SMS.

Николай Никифоров, Минкомсвязи

Николай Никифоров порассуждал о программе Цифровой экономики, о том, какой Россия будет в 2024 году, когда основные отрасли осуществят цифровую трансформацию.

Понравилось, что г-н Никифоров заявил "государство не должно вмешиваться в технологическую составляющую бизнеса". Вообще-то лучше бы оно вообще держалось от бизнеса подальше, но на это, увы, рассчитывать не приходится. Вот только технологии в отрыве от экономики и политики развиваются плохо.

Высказывания о "национальных чемпионах", которые будут ключевыми операторами цифровых платформ не понравилось. У нас уже есть один "национальный чемпион" в связи. Счастья от этого немного.

Нужно чтобы "принимаемые поправки к законам не становились барьерами на пути к цифровой трансформации". У нас 19% интернет-зависимой экономики, где ситуация ухудшится, если просто "взять, да отключить интернет".

АБ: А что, обсуждается такое властями?

"Нужно, чтобы правоохранительные органы хватали за руку тех, кто осуществляет незаконную неидентифицированную продажу SIM-карт, оформленных на каких-то подставных лиц". "Наводить порядок". "Ожидаем завершения работ над подзаконными актами" по "закону Яровой", "пытаемся найти некий баланс с правоохранительными структурами", "никто не хочет роста цен на связь", "не скрою, что это не просто", "мы должны хранить только те данные, которые представляют интерес с точки зрения оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов", "хотим обеспечить этапность внедрения".

АБ: Хорошо, что даже правительственный чиновник видит неприемлемость тех требований, которыми пытаются обременить отрасль в рамках "антитеррористической борьбы". Но получится ли отбиться? Вряд ли. Все кончится ухудшением условий бизнеса для телеком-оператора, но при этом они еще спасибо скажут, что ярмо не будет столь убийственным для них, каким оно предлагалось в первых формулировках. Своего рода аналог введения системы Платон, только для телекома и его абонентов.

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