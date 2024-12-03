Мнения. Регулирование: Гендиректор Nokia, вслед за руководителем Ericsson, призывает к сокращению регулирования в области телекома в Европе и к разрешению консолидации на телеком-рынке

03.12.2024, MForum.ru

Об этом г-н Пекка Лундмарк, Nokia, на днях заявил в интервью агентству Bloomberg. Очень разумные мнения, которые мне полностью понятны и близки.

Не менее разумным выглядит активное выдвижение Nokia на рынок ЦОД. В отличие от бизнеса решений для операторов связи - объемного, но стагнирующего рынка, рынок ЦОД сейчас явно на подъеме и можно прогнозировать его дальнейший рост. Это объясняет желание Nokia приобрести американский бизнес Infinera и наращивать активности на рынке поставщиков решений для ЦОД.

Другое направление, где Nokia рассчитывает заработать - специальные решения связи для военных, чтобы работать в сегменте тактических радиокоммуникаций Nokia купила вирджинскую компанию Fenix Group. Ожидается возможность интеграции решений этой компании и опыта Nokia в области 5G - для создания тактических сетей связи не требующих использования вышек сотовой связи.

Обратите внимание - для расширения бизнеса европейская компания Nokia покупает участников рынка в США, а не в Европе. Это также отражает зарегулированность рынка Европы.

Неделей ранее, гендиректор Ericsson, Борье Экхольм, заявил, что рассматривает возможность переноса штаб-квартиры компании Ericsson из Швеции в США. В интервью он сказал, что законодатели на континенте должны решиться на консолидацию телеком-рынка и ослабление регулирования, чтобы улучшить ситуацию со все большим отставанием Европы (от США и Китая).

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теги: регулирование мнения Европа

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