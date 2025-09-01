Розница. Количество салонов: Билайн начал предлагать розничные франшизы Shop in Shop

01.09.2025, MForum.ru

Это формат экономичной, компактной фирменной зоны внутри действующего магазина партнера. Нацелен он, прежде всего, на малые и средние города, где у оператора нет собственной розницы. Shop in Shop развивает концепцию Франшиза лайт, требует минимума инвестиций – в Москве это порядка 300 тыр, а в регионах и того менее, что позволяет ожидать, что подобные проекты заинтересуют даже малый бизнес. Впрочем, они могут быть интересны и среднему бизнесу.

Фирменная зона – это стойка ресепшн, витрины с SIM-картами, смартфонами и аксессуарами, а также сотрудник, оказывающий весь спектр услуг – от подключения абонентов и смены тарифа до восстановления SIM-карт.

«Shop in Shop — это новый этап развития нашей розничной модели. Мы хотим быть ближе к клиенту даже в тех населённых пунктах, где пока нет возможности открыть полноценный салон связи. Благодаря лёгкой интеграции и компактному формату мы предлагаем партнёрам быструю точку входа в телеком-рынок, а клиентам — доступ к качественному сервису рядом с домом», — отметил Иван Парамонов, начальник отдела по развитию франчайзинга Билайна.

Первые 50 точек в формате Shop in Shop уже открыты, до конца 2025 года ожидается открытие еще, минимум 30. Пилотный проект в Москве запущен с небольшой сетью магазинов, специализирующихся на продаже аксессуаров для мобильных устройств.

Формат ориентирован на партнёров, заинтересованных в гибких решениях без затрат на аренду отдельных помещений. Наиболее перспективными территориями для масштабирования Shop in Shop в компании называют малые города с устойчивым спросом на услуги связи, но без развитой инфраструктуры салонов.

На сегодняшний день розничная сеть Билайна включает 1565 собственных офиса и 964 франшизных, то есть всего 2529, заметно меньше, чем у конкурентов. МТС, хотя и сокращает свою розничную сеть, но на середину 2024 года количество салонов составляло 4224. МегаФон давно не дает точной цифры по объему своей розничной сети, но в мае 2024 года оператор упоминал, что количество розничных салонов превышает 4 тысячи и о том, что нет планов на какое-то их заметное сокращение.

В июне в интервью гендиректор Билайн говорил о планах нарастить собственную и франчайзинговую сеть на 300-500 точек, проект Shop in Shop, вероятно, часть этих планов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: розница количество салонов Билайн Вымпелком франшизы

--