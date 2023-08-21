Итоги полугодия: МегаФон представил итоги 1H2023

21.08.2023, MForum.ru

Каникулы с возможностью не показывать свои результаты завершились и мы имеем возможность заглянуть в итоги деятельности 2-го (по размеру абонбазы) оператора сотовой связи РФ - МегаФона. Компания представила итоги 1-го полугодия, что затрудняет их сравнение с конкурентами. Но общее представление отчет позволяет получить.

На этой неделе сразу два крупнейших российских оператора сотовой связи - МТС и МегаФон раскрывают свои показатели, будет возможность их сравнить. МегаФон отчитался первым, поэтому пока что поговорим о показателях этой компании, которые она представила.

Выручка

Основной показатель для любого оператора. Как практически любой бизнес, операторы стремятся собрать как можно большую выручку, чтобы затем было что тратить на поддержание работы и развитие сетей, а также на все остальное, на что приходится тратиться оператору.

МегаФон показывает рост выручки на 13% год к году, как в целом, так и сервисной, полученной от оказания услуг. Сервисная выросла даже на 13,7% до внушительных 188,1 млрд. Поскольку это выше инфляции, то результат неплохой.

Причин у роста выручки всегда много. Безусловно, свою роль в этом показатели играют тарифы, но корреляция сложная. Если, скажем, резко повысить расценки на услуги, то выручка может не вырасти, а сократиться – абоненты начнут уходить или ограничат пользование услугами. В случае МегаФона повышение было в рамках, согласованных с регуляторами, как и у других российских операторов. Кроме того, МегаФон за период с 1H2022 ввел новую линейку тарифов МегаФон 3.0, появились «МегаСилы» - анлимы на отдельные сервисы типа Youtube, возможности переноса неизрасходованных минут и гигабайт на следующий месяц.

Операторы стараются наращивать заработки комбинацией мер, хорошим способом считается рост выручки за счет роста абонентской базы. МегаФон показывает рост абонбазы на 1,3% до 75,8 млн год к году. Этим, конечно, не объяснить весь рост сервисной выручки на 13,7%, но позитивный вклад в этот рост приток абонентов, вероятно, обеспечил.

Оператор отмечает в официальном пресс-релизе также рост доходов от контентных услуг и цифровых решений для бизнеса, а еще рост доходов от международного роуминга. Было бы любопытно посмотреть на разбивку общей выручки между всеми упомянутыми категориями, но таких цифр оператор не приводит.

Даже продажи абонентского оборудования, которые в мире сокращались, у МегаФона поднялись. Пусть и на 7.2%, но это в плюс. И речь идет о вполне существенных суммах – 21,78 млрд по итогам 1H2023, больше 10 млрд за квартал. Рост год к году – на 7,2%.

Оператор не приводит выручку за 2q2023, поэтому поступим не совсем корректно – поделим итог полугодия пополам, чтобы хотя бы примерно понимать о какой квартальной выручке может идти речь. Получим, соответственно, 104,9 млрд руб. и 94 млрд руб. МТС показывала за 1q2023 – 137,5 млрд руб. общей и 85,9 млрд руб. - сумма выручки от услуг связи B2C и B2B/B2G сегментов.

Абонентская база

МегаФон заявляет о росте этого показателя на 1,3% до 75,8 млн по итогам полугодия. МТС по итогам 1q2023 заявляла о сокращении на 0,2 млн до 79,8 млн. Сравнивать итоги квартала и полугодия не станем. Если смотреть на эти цифры, то кажется, что в плане числа абонентов ситуация как бы заморозилась. Хм...

Финансовые показатели

OIBDA подскочила на 24,4% за год до 94,1 млрд рублей, рентабельность показала рост этого показателя на 4,1 процентного пункта. Особенно красив такой показатель, как чистая прибыль – 26,9 млрд, что соответствует росту за год на 133,9%. Спрашивается, ну как операторам с такими красивыми показателями просить поддержки у Минцифры – у них же и так все хорошо, если смотреть только на абсолютные показатели и не вникать в ситуацию глубже. Оператор упоминает о том, что предпринимает активные меры по управлению затратами. Что же, активное подрезание расходов, действительно может давать улучшение прибыльности компании.

Так или иначе, но в июле 2023 года рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РФ выставили компании МегаФон максимальный уровень кредитоспособности – ААА.

Капиталозатраты

В случае с МегаФон они могут удивить любого – какая-то фантастически значительная цифра 71 млрд рублей за квартал (и рост практически на 100% год к году). Ситуацию с закупками оборудования мы все знаем, так что не стоит думать, что найден какой-то хитрый способ и зарубежное телеком-оборудование полилось в Россию могучей рекой. Это не так. Просто капиталозатраты определяются далеко не только вложениями в «железо», но и таким показателем, как НМА, нематериальные активы. И поскольку в рассматриваемый период МегаФон приобрел товарный знак Yota в декабре 2022 года за внушительные 27 млрд рублей, затраты на его использование попали в капитальные затраты. Полностью для меня это рост капиталозатрат не объясняет, оператор говорит также о том, что в CAPEX 1H2023 вошли «вложения активов, приобретенных в конце 2022 года».

Как напоминает КоммерсантЪ, за отчетный период МегаФон также приобрел у структур USM такие активы, как oneFactor (аналитика на основе ИИ), Nexign (системы поддержки бизнеса), Инплат (платежи в интернете).

Розница

Точное количество салонов МегаФон не называет, но говорит о «более 4 тысяч салонов». Это много. Будет ли оператор сокращать их количество? Думаю, что будет.

Выводы

Какой-то определенный, тем более, однозначный, вывод о состоянии бизнеса МегаФон, глядя на представленные цифры, мне сделать сложно. В целом цифры выглядят хорошо, но осталось ощущение недосказанности. Будем надеяться, что теперь мы сможем видеть отчеты МегаФона чаще, что, возможно, позволит сформировать какую-то более понятную для внешнего наблюдателя картину.

пресс-релиз

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теги: развитие сетей МегаФон итоги полугодия итоги квартала

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