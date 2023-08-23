Итоги квартала: МТС отчиталась за 2q2023

MForum.ru
23.08.2023,
МТС традиционно представила множество материалов - пресс-релиз, презентацию и эксель-таблицу с итогами. Если все это хотя бы по диагонали почитать, создается некий образ. Презентацию для интересующихся подробно разобрал в телеграм канале . Приведу из нее пару слайдов
Глядя на эти показатели, вопросов к компании не возникает. Показатели здорового и успешного бизнеса. Но нам интересны подробности.
Выручка от телеком-услуг здесь не названа, но отмечается ее рост. Изменение год к году не столь велико, как хотелось бы, то есть реальные доходы оператора от этого направления все же падают, особенно если посчитать в долларах.
При этом виден рост конвергентной базы на 17% гг, это та же "экосистема", в ее мини-варианте вокруг телекома. С теми же более качественными конвергентными абонентами, по-сравнению с обычными.
И, конечно, виден рост B2B доходов, прежде всего от облачных платформ.
Абонбаза. Те, кто считает эти цифры показательными, могут отметить небольшой рост к предыдущему кварталу и год к году. Но в целом - скорее стагнация даже в тех цифрах, которые решили нам предъявить. Стоит обратить на это внимание? Если что, это не призыв начать выставлять цели по "раскидыванию симок в массы". Здесь можно запустить вечную дискуссию на тему - нужны ли оператору все возможные абоненты, включая низкодоходных, или лучше концентрироваться на высокодоходных.
В Excel табличке можно найти, например, такие интересности как:
🔸 Выручка от услуг связи B2C - 69,911 млрд за 2q2023 (137,3 млрд за 1H2023), рост год к году.
🔹 Выручка от продажи телефонов B2C - 8,2 млрд за 2q2023 (17,1 млрд за 1H2023), снижение квартал к кварталу. Да и относительно среднегодового за 2022 год показателя в 8,9 млрд в среднем за квартал вроде как не очень
🔸 Выручка от услуг связи B2B/B2G - 19,57 млрд за 2q2023 (38,105 млрд за 1H2023), рост гг - и это без SMS.
🔸 Общий трафик в минутах заметно ниже, чем в 2022 году, но во 2q2023 показывает рост до 77,4 млрд минут (годом ранее было 81,7 млрд минут)
🔸 Общий трафик данных на смартфонах - очень незначительный рост - в абсолютных цифрах 2 333 686 ТБ за 2q2023. Это означает рост лишь на 14.6% год к году. Впрочем, по итогам 1q2023 он был и того меньше - 11,5% год к году. Повод задуматься, на мой взгляд.
🔸 Кол-во зарегистрированных пользователей Cashback - 42,1 млн.
В пресс-релизе приведена еще одна сводная табличка, которая вкратце позволяет составить общее впечатление об итогах квартала.
🔹 Количество салонов продаж - было 5420, стало 4776 (-11,9%). Это логичное сокращение, стоит продолжать.
🔸 Продажи телефонов - было 6,6 млрд рублей по итогам 2q2022, стало 8,2 млрд рублей (+24,2%).
🔸 Выручка от услуг связи выросла на 7.6% до 108,7 млрд (это Россия, напомню), так что телеком, это по-прежнему основной бизнес компании с заметным отрывом от других "экосистемных" направлений.
В целом, на фоне в целом хороших цифр создалось ощущение некоторого подтормаживания телеком-направления (хотя выручка исправно растет). Но с учетом всех известных событий, это не удивительно.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС итоги квартала
--
Публикации по теме:
21.08. [Новости компаний] Итоги полугодия: МегаФон представил итоги 1H2023 / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2023. Ожидаемо неплохо / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Итоги: МТС отчиталась за 4q2022 / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС представила результаты 3q2022 - экосистема работает / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС Банк повысил ставки по вкладам до 20,5% годовых в рубля и 8% годовых в валюте / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru
22.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации iQOO Z8x и Z8 / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A05s замечен в FCC / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 40S на базе Snapdragon 480+ представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y77t представлен в Китае / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Появились данные о сроках релиза Oppo Find N3 Flip и OnePlus Open / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Tecno Spark 20 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Honor Magic V2 Lite получит Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
16.08. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G54 5G прошел сертификацию FCC / MForum.ru
16.08. [Новинки] Анонсы: Nokia G310 5G и Nokia C210 представлены в США / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z8 представят в начале сентября / MForum.ru
15.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra получит 50 Мп камеру с телеобъективом / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G замечен на рендерах / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Pad Air в Китае оценен в 1799 юаней / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 150 и Nokia 130 представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A73 5G представлен официально / MForum.ru