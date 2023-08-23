Итоги квартала: МТС отчиталась за 2q2023

MForum.ru

Итоги квартала: МТС отчиталась за 2q2023

23.08.2023, MForum.ru

МТС традиционно представила множество материалов - пресс-релиз, презентацию и эксель-таблицу с итогами. Если все это хотя бы по диагонали почитать, создается некий образ. Презентацию для интересующихся подробно разобрал в телеграм канале . Приведу из нее пару слайдов

 

 

Глядя на эти показатели, вопросов к компании не возникает. Показатели здорового и успешного бизнеса. Но нам интересны подробности.

 

 

Выручка от телеком-услуг здесь не названа, но отмечается ее рост. Изменение год к году не столь велико, как хотелось бы, то есть реальные доходы оператора от этого направления все же падают, особенно если посчитать в долларах.

При этом виден рост конвергентной базы на 17% гг, это та же "экосистема", в ее мини-варианте вокруг телекома. С теми же более качественными конвергентными абонентами, по-сравнению с обычными.

И, конечно, виден рост B2B доходов, прежде всего от облачных платформ.

Абонбаза. Те, кто считает эти цифры показательными, могут отметить небольшой рост к предыдущему кварталу и год к году. Но в целом - скорее стагнация даже в тех цифрах, которые решили нам предъявить. Стоит обратить на это внимание? Если что, это не призыв начать выставлять цели по "раскидыванию симок в массы". Здесь можно запустить вечную дискуссию на тему - нужны ли оператору все возможные абоненты, включая низкодоходных, или лучше концентрироваться на высокодоходных.

В Excel табличке можно найти, например, такие интересности как:

🔸 Выручка от услуг связи B2C - 69,911 млрд за 2q2023 (137,3 млрд за 1H2023), рост год к году.

🔹 Выручка от продажи телефонов B2C - 8,2 млрд за 2q2023 (17,1 млрд за 1H2023), снижение квартал к кварталу. Да и относительно среднегодового за 2022 год показателя в 8,9 млрд в среднем за квартал вроде как не очень

🔸 Выручка от услуг связи B2B/B2G - 19,57 млрд за 2q2023 (38,105 млрд за 1H2023), рост гг - и это без SMS.

🔸 Общий трафик в минутах заметно ниже, чем в 2022 году, но во 2q2023 показывает рост до 77,4 млрд минут (годом ранее было 81,7 млрд минут)

🔸 Общий трафик данных на смартфонах - очень незначительный рост - в абсолютных цифрах 2 333 686 ТБ за 2q2023. Это означает рост лишь на 14.6% год к году. Впрочем, по итогам 1q2023 он был и того меньше - 11,5% год к году. Повод задуматься, на мой взгляд.

🔸 Кол-во зарегистрированных пользователей Cashback - 42,1 млн.

В пресс-релизе приведена еще одна сводная табличка, которая вкратце позволяет составить общее впечатление об итогах квартала.

 

 

🔹 Количество салонов продаж - было 5420, стало 4776 (-11,9%). Это логичное сокращение, стоит продолжать.

🔸 Продажи телефонов - было 6,6 млрд рублей по итогам 2q2022, стало 8,2 млрд рублей (+24,2%).

🔸 Выручка от услуг связи выросла на 7.6% до 108,7 млрд (это Россия, напомню), так что телеком, это по-прежнему основной бизнес компании с заметным отрывом от других "экосистемных" направлений.

В целом, на фоне в целом хороших цифр создалось ощущение некоторого подтормаживания телеком-направления (хотя выручка исправно растет). Но с учетом всех известных событий, это не удивительно.

 

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теги:  МТС итоги квартала

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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