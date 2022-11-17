Итоги квартала: МТС представила результаты 3q2022 - экосистема работает

MForum.ru
17.11.2022,
МТС отчиталась лучше прогнозов.
Ознакомиться с презентацией МТС с моими комментариями можно здесь: drive.google.com
Если удобнее знакомиться в Telegram, то это можно сделать здесь, начиная отсюда.
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: МТС итоги квартала 3q2022
Публикации по теме:
03.11. [Новости компаний] Итоги квартала: ВымпелКом сталкивается с проблемами, но пока что справляется с ними почти успешно / MForum.ru
04.08. [Новости компаний] Итоги квартала: VEON ltd отчитался за 2q2022 - данные по России / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Итоги квартала: Вымпелком отчитался за 1q2022 - ростом выручки на фоне сокращения абонбазы / MForum.ru
24.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МегаФон представил результаты 4q2021 / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС Банк повысил ставки по вкладам до 20,5% годовых в рубля и 8% годовых в валюте / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A58 представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru