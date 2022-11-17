Итоги квартала: МТС представила результаты 3q2022 - экосистема работает

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Итоги квартала: МТС представила результаты 3q2022 - экосистема работает

17.11.2022, MForum.ru

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МТС отчиталась лучше прогнозов.

 

 

Ознакомиться с презентацией МТС с моими комментариями можно здесь: drive.google.com

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теги: МТС итоги квартала 3q2022

© Алексей Бойко, MForum.ru

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