Итоги квартала: МТС представила результаты 3q2022 - экосистема работает

17.11.2022, MForum.ru

МТС отчиталась лучше прогнозов.

Ознакомиться с презентацией МТС с моими комментариями можно здесь: drive.google.com

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теги: МТС итоги квартала 3q2022