Розница: По данным МТС, в России стали чаще покупать флагманские смартфоны

03.10.2023, MForum.ru

В МТС проанализировали российский рынок по итогам 3q2023. С июля по сентябрь 2023 года максимальный интерес к смартфонам отмечен в ценовом сегменте дороже 80 тысяч рублей.

Это изменение на рынке, поскольку все первое полугодие основная динамика продаж наблюдалась в среднем ценовом сегменте.

В 3q2023 потребители приобрели около 400 тысяч смартфонов на сумму в 46 млрд рублей, что в 2.8 раз больше в штуках и в 3 раза больше в деньгах по сравнению с 3q2022. Стоит отметить, что и в среднем ценовом сегменте (30-40 тыс. рублей) продажи выросли в 2 раза.

Чем может быть обосновано смещение спроса в высокий ценовой сегмент?

Наиболее вероятная причина - люди избавляются от "избыточных" рублей, опасаясь, что они пропадут из-за снижения курса рубля. Другая причина - расширение ассортимента по сравнению с прошлым годом.

Рост продаж в дорогом сегменте пришелся, прежде всего, на Apple и Samsung. Доля Apple в денежном выражении в 3q2022 выросла на 5 п.п., что повысило этот показатель до 29% в деньгах. На втором месте оказался бренд Xiaomi с долей 22%, на третьем - Samsung с долей 17% (+4 п.п.).

В натуральном, то есть штучном выражении, Топ-3 другой: Xiaomi, 32%; TECNO - 15%; Infinix - 11%.

Российский рынок смартфонов продолжает рост. За 3q2023 в России продано 8,1 млн смартфонов на сумму 181 млрд рублей. Это на 44% больше в штуках и на 66% больше в деньгах, чем в 3q2022.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС аналитика розница рынок смартфонов итоги квартала

--