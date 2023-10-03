Розница: По данным МТС, в России стали чаще покупать флагманские смартфоны

MForum.ru
03.10.2023,
В МТС проанализировали российский рынок по итогам 3q2023. С июля по сентябрь 2023 года максимальный интерес к смартфонам отмечен в ценовом сегменте дороже 80 тысяч рублей.
Это изменение на рынке, поскольку все первое полугодие основная динамика продаж наблюдалась в среднем ценовом сегменте.
В 3q2023 потребители приобрели около 400 тысяч смартфонов на сумму в 46 млрд рублей, что в 2.8 раз больше в штуках и в 3 раза больше в деньгах по сравнению с 3q2022. Стоит отметить, что и в среднем ценовом сегменте (30-40 тыс. рублей) продажи выросли в 2 раза.
Чем может быть обосновано смещение спроса в высокий ценовой сегмент?
Наиболее вероятная причина - люди избавляются от "избыточных" рублей, опасаясь, что они пропадут из-за снижения курса рубля. Другая причина - расширение ассортимента по сравнению с прошлым годом.
Рост продаж в дорогом сегменте пришелся, прежде всего, на Apple и Samsung. Доля Apple в денежном выражении в 3q2022 выросла на 5 п.п., что повысило этот показатель до 29% в деньгах. На втором месте оказался бренд Xiaomi с долей 22%, на третьем - Samsung с долей 17% (+4 п.п.).
В натуральном, то есть штучном выражении, Топ-3 другой: Xiaomi, 32%; TECNO - 15%; Infinix - 11%.
Российский рынок смартфонов продолжает рост. За 3q2023 в России продано 8,1 млн смартфонов на сумму 181 млрд рублей. Это на 44% больше в штуках и на 66% больше в деньгах, чем в 3q2022.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС аналитика розница рынок смартфонов итоги квартала
--
Публикации по теме:
01.11. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Apple вернул себе второе место в продажах за счет iPhone 13 в 3q2021 / MForum.ru
04.05. [Новости компаний] Отгрузки: По оценкам IDC глобальные отгрузки смартфонов в 1q2020 снизились на 11,7% / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 8 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Видео распаковки Google Pixel 8 появилось в сети / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Honor 100 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 появится в ноябре / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп / MForum.ru