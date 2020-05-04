Отгрузки: По оценкам IDC глобальные отгрузки смартфонов в 1q2020 снизились на 11,7%

MForum.ru
04.05.2020,
Согласно оценкам, представленным IDC, общемировые отгрузки смартфонов в 1q2020 сократились на 11,7% год к году до 275,8 млн штук. Это крупнейшее сокращение по итогам квартала в терминах год к году и мы обязаны ему не сезонным факторам, а пандемии ковида и предпринимаемым правительствами разных стран карантинными мерами.
Крупнейшее сокращение спроса показал рынок Китая, где отгрузки просели на 20.3% год к году. А поскольку на китайский рынок приходится почти четверть глобальных отгрузок, то просели и глобальные отгрузки. Впрочем, свою лепту внесли и другие рынки, в частности, рынок США показал снижение отгрузок на 16.1%, а рынок Западной Европы - на 18,3%.
Samsung отгрузил 58,3 млн смартфонов в 1q2020, то есть на 18,9% меньше, чем годом ранее, что не помешало вендору удержать первое место на рынке с долей в 21,1%. Huawei остался на своей второй позиции с долей в 17,8%, несмотря на то, что отгрузки этой компании просели на 17,1%, достигнув 49 млн штук. На третьем месте осталась Apple, отгрузившая 36,7 млн iPhone в 1q2020, что лишь на 0.4% меньше, чем годом ранее в 1q2019, что обеспечило компании долю рынка в 13,3%. Доля рынка, приходящаяся на смартфоны Xiaomi впервые превысила барьер в 10%, достигнув 10,7%, для этого компания отгрузила за квартал 29.5 млн смартфонов, что соответствует приросту в 6.1% год к году.
Источник: telecompaper.com
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теги: отгрузки смартфонов рынок смартфонов вендоры доли рынка итоги квартала рынка смартфонов IDC
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