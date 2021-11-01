Рынок смартфонов: Apple вернул себе второе место в продажах за счет iPhone 13 в 3q2021

01.11.2021, MForum.ru

Аналитики Canalys отмечают сокращение отгрузок смартфонов на 6% в 3Q2021 после нескольких месяцев роста. Samsung сохранил позицию лидера, отгрузив 69,4 млн смартфонов, что обеспечило этому вендору долю рынка в 21%. Apple вернула себе второе место благодаря запуску iPhone 13, отгрузки изделий Apple составили 49,2 млн смартфонов, что соответствует росту на 14%. Xiaomi оказалась на 3-м месте с отгрузками в 44,0 млн смартфонов, что дало компании долю рынка в 14%. Четвертое и 5-е места заняли OPPO и vivo соответственно, с объемами отгрузок в 36,6 млн и 34,2 млн, соответственно.

Стоит отметить, что успех Apple объясняется прежде всего успешным iPhone 13, но не только им. Положительное влияние оказали, в том числе, оптовые скидки на iPhone 12 и активная работа с операторами по части продвижения 5G. Тем не менее, компания приняла решение о снижении планируемого на 4q2021 объема выпуска смартфонов.

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теги: телеком итоги квартала рынок смартфонов

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