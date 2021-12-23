Тренды: МТС об изменениях спроса на смартфоны

MForum.ru
23.12.2021,
МТС отмечает изменения в интересах потребителей в отношении смартфонов. В частности, в 1.5 раза вырос спрос на модели с увеличенным объемом памяти - от 128 ГБ и выше. Доля таких устройств составляет 36%. Также потребители предпочитают устройства с мощными батареями. Ничто не бывает даром, покупатели, похоже смирились, что вес устройств вырос, как и их толщина. Продолжала расти и средняя диагональ дисплеев - до 6,37". Все больше моделей лишаются гнезда для подключения наушников (их уже 19% против 10% по итогам 2020 года).
Улучшение характеристик привело к тому, что выросла и средняя цена изделий - до 24,2 тысяч рублей (+31%), что сказалось на среднем сроке пользования ими - он вырос до 40 месяцев (более 3 лет).
Топ-10 самых продаваемых смартфонов (в штуках) в версии МТС выглядит так:
Как видим, в нем можно найти устройства всего 3 вендоров: Xiaomi, Apple и Samsung. Huawei и Honor выпали в результате санкций США против компании Huawei. На долю устройств Samsung пришлось 32,1% приобретенных устройств. На 2-м месте Xiomi и Poco c 29?1%, 3-е место - за Apple c 15,2%. У Realme - 5%, Honor - 3,1%. Это в штуках, а расстановка в деньгах выглядит так: В денежном выражении лидируют смартфоны Apple — 43,2%, Samsung — 26,7%, Xiaomi и Poco — 18,4%, Realme — 3,3% и Honor — 3,1%.
Подробнее:
- Девайсы с 8 и 16 ГБ стали покупать реже на 65%, а с 32 ГБ — на 20% гг.
- Средний вес гаджетов составил 190 граммов (+8.4% гг)
- Толщина увеличилась на 2,4% до 8,7 мм
- Средняя диагональ дисплеев выросла на 2,5% до 6,37 дюймов.
- Средняя емкость батарей гаджетов в 2021 году выросла на 12% до 4430 мА
- 67% девайсов оборудованы тремя или более объективами, а каждая вторая модель получила камеры с матрицей от 48 Мп.
- 13% устройств защищены от воды
- 26% оснащены OLED дисплеем
По предварительной оценке аналитиков МТС, в 2021 году в России было продано 30 миллионов смартфонов на сумму 728 миллиардов рублей. В денежном выражении рынок увеличился на 28%, в натуральном — сократился примерно на 2%.
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теги: рынок смартфонов МТС тренды гаджеты
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