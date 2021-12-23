Тренды: МТС об изменениях спроса на смартфоны

MForum.ru

Тренды: МТС об изменениях спроса на смартфоны

23.12.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС отмечает изменения в интересах потребителей в отношении смартфонов. В частности, в 1.5 раза вырос спрос на модели с увеличенным объемом памяти - от 128 ГБ и выше. Доля таких устройств составляет 36%. Также потребители предпочитают устройства с мощными батареями. Ничто не бывает даром, покупатели, похоже смирились, что вес устройств вырос, как и их толщина. Продолжала расти и средняя диагональ дисплеев - до 6,37". Все больше моделей лишаются гнезда для подключения наушников (их уже 19% против 10% по итогам 2020 года).

 

 

Улучшение характеристик привело к тому, что выросла и средняя цена изделий - до 24,2 тысяч рублей (+31%), что сказалось на среднем сроке пользования ими - он вырос до 40 месяцев (более 3 лет).

Топ-10 самых продаваемых смартфонов (в штуках) в версии МТС выглядит так:

  1. Xiaomi Redmi 9A
  2. Apple iPhone 11 128 ГБ
  3. Samsung Galaxy A12 32 ГБ
  4. Samsung Galaxy A12 64 ГБ
  5. Xiaomi Redmi 9
  6. Samsung Galaxy A02
  7. Xiaomi Redmi 9C
  8. Apple iPhone 11 64 ГБ
  9. Samsung Galaxy A32
  10. Xiaomi Redmi 9T

Как видим, в нем можно найти устройства всего 3 вендоров: Xiaomi, Apple и Samsung. Huawei и Honor выпали в результате санкций США против компании Huawei. На долю устройств Samsung пришлось 32,1% приобретенных устройств. На 2-м месте Xiomi и Poco c 29?1%, 3-е место - за Apple c 15,2%. У Realme - 5%, Honor - 3,1%. Это в штуках, а расстановка в деньгах выглядит так: В денежном выражении лидируют смартфоны Apple — 43,2%, Samsung — 26,7%, Xiaomi и Poco — 18,4%, Realme — 3,3% и Honor — 3,1%.

 

Подробнее:

- Девайсы с 8 и 16 ГБ стали покупать реже на 65%, а с 32 ГБ — на 20% гг.

- Средний вес гаджетов составил 190 граммов (+8.4% гг)

- Толщина увеличилась на 2,4% до 8,7 мм

- Средняя диагональ дисплеев выросла на 2,5% до 6,37 дюймов.

- Средняя емкость батарей гаджетов в 2021 году выросла на 12% до 4430 мА

- 67% девайсов оборудованы тремя или более объективами, а каждая вторая модель получила камеры с матрицей от 48 Мп.

- 13% устройств защищены от воды

- 26% оснащены OLED дисплеем

 

По предварительной оценке аналитиков МТС, в 2021 году в России было продано 30 миллионов смартфонов на сумму 728 миллиардов рублей. В денежном выражении рынок увеличился на 28%, в натуральном — сократился примерно на 2%.

Пресс-релиз компании

--

теги: рынок смартфонов МТС тренды гаджеты

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.11. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Apple вернул себе второе место в продажах за счет iPhone 13 в 3q2021 / MForum.ru

13.10. [Новости компаний] Розница: Продажи смартфонов в 3q2021 в России - глазами МТС / MForum.ru

02.09. [Новинки] Слухи: LeTV L5 – первый шаг к возвращению на рынок смартфонов / MForum.ru

27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru

21.05. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Xiaomi показала рост выручки в 1q2020 и говорит о восстановлении рынка после пандемии / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:28 ABloud Тема: Салон сотовой связи (04.12.2007)
[Кобрендинговые салоны. Оформление торговых площадей] М.Видео и Xiaomi открывают кобрендинговые шоурумы 2021.12.23 Пресс-релиз через MForum.ru. Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания ...
Вчера 19:14 ABloud Тема: компьютерное зрение (10.11.2021)
[Компьютерное зрение. Образование] Открывается регистрация в Зимнюю школу Intel – ННГУ по оптимизации производительности алгоритмов компьютерного зрения 2021.12.23, пресс-релиз через MForum.ru. ...
Вчера 17:46 ABloud Тема: Ростовская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ростовская область] билайн в Ростовской области инвестировал в сеть 1,7 млрд рублей ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) завершил крупный инвестиционный проект по развитию телеком ...
Вчера 17:04 ABloud Тема: кибербезопасность (01.09.2019)
[Кибербезопасность. Прогнозы. Отчеты] «Ростелеком-Солар»: госсектор может стать ключевым драйвером рынка кибербезопасности Пресс-релиз, через MForum.ru. Компания «Ростелеком-Солар» провела ...
Вчера 16:52 ABloud Тема: Микрон (ПАО "Микрон"), Зеленоград (10.04.2018)
[Производство микросхем] Локализация электроники: Микрон расширяет производство микросхем в пластиковых корпусах 2021.12.23, пресс-релиз через MForum.ru. Компания «Микрон», крупнейший российский ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note превратится в Galaxy S22 Ultra / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Vivo S12 и S12 Pro представлены официально / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: iQOO U5 5G на базе чипсета Snapdragon 695 SoC представлен официально / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 FE представят 11 января / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 5S и Neo 5 SE представлены официально / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Huawei P50 Pocket может получить АКБ емкостью 4100 мАч / MForum.ru

20.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y32 на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Honor Play 30 Plus представлен официально / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A Kids появился в России / MForum.ru

16.12. [ПО] Анонсы: Google представила Android 12 Go Edition / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A8 10.5 представлен официально / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон OPPO Find N представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Vivo X70t представлен официально / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M33 5G получит АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Redmi Watch 2 Lite представлены в Европе / MForum.ru

13.12. [Новинки] Слухи: Honor Magic Fold замечен на рендерах / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Moto Edge X30 – первый в мире смартфон с Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

10.12. [Новинки] Слухи: OPPO Find N замечен на рендерах и фото / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: