Тренды: МТС об изменениях спроса на смартфоны

23.12.2021, MForum.ru

МТС отмечает изменения в интересах потребителей в отношении смартфонов. В частности, в 1.5 раза вырос спрос на модели с увеличенным объемом памяти - от 128 ГБ и выше. Доля таких устройств составляет 36%. Также потребители предпочитают устройства с мощными батареями. Ничто не бывает даром, покупатели, похоже смирились, что вес устройств вырос, как и их толщина. Продолжала расти и средняя диагональ дисплеев - до 6,37". Все больше моделей лишаются гнезда для подключения наушников (их уже 19% против 10% по итогам 2020 года).

Улучшение характеристик привело к тому, что выросла и средняя цена изделий - до 24,2 тысяч рублей (+31%), что сказалось на среднем сроке пользования ими - он вырос до 40 месяцев (более 3 лет).

Топ-10 самых продаваемых смартфонов (в штуках) в версии МТС выглядит так:

Xiaomi Redmi 9A Apple iPhone 11 128 ГБ Samsung Galaxy A12 32 ГБ Samsung Galaxy A12 64 ГБ Xiaomi Redmi 9 Samsung Galaxy A02 Xiaomi Redmi 9C Apple iPhone 11 64 ГБ Samsung Galaxy A32 Xiaomi Redmi 9T

Как видим, в нем можно найти устройства всего 3 вендоров: Xiaomi, Apple и Samsung. Huawei и Honor выпали в результате санкций США против компании Huawei. На долю устройств Samsung пришлось 32,1% приобретенных устройств. На 2-м месте Xiomi и Poco c 29?1%, 3-е место - за Apple c 15,2%. У Realme - 5%, Honor - 3,1%. Это в штуках, а расстановка в деньгах выглядит так: В денежном выражении лидируют смартфоны Apple — 43,2%, Samsung — 26,7%, Xiaomi и Poco — 18,4%, Realme — 3,3% и Honor — 3,1%.

Подробнее:

- Девайсы с 8 и 16 ГБ стали покупать реже на 65%, а с 32 ГБ — на 20% гг.

- Средний вес гаджетов составил 190 граммов (+8.4% гг)

- Толщина увеличилась на 2,4% до 8,7 мм

- Средняя диагональ дисплеев выросла на 2,5% до 6,37 дюймов.

- Средняя емкость батарей гаджетов в 2021 году выросла на 12% до 4430 мА

- 67% девайсов оборудованы тремя или более объективами, а каждая вторая модель получила камеры с матрицей от 48 Мп.

- 13% устройств защищены от воды

- 26% оснащены OLED дисплеем

По предварительной оценке аналитиков МТС, в 2021 году в России было продано 30 миллионов смартфонов на сумму 728 миллиардов рублей. В денежном выражении рынок увеличился на 28%, в натуральном — сократился примерно на 2%.

Пресс-релиз компании

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