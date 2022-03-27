Рынок смартфонов: Рост инфляции и дальнейшее падение объемов отгрузок смартфонов - прогноз от TrendForce

MForum.ru
27.03.2022,
В TrendForce уверены, что на результаты мирового рынка смартфонов в 1q2022 негативное влияние оказали низкие результаты продаж в 4q2021 и характерно вялый для начала года сезонный спрос. К этому добавилось негативное влияние известного события и связанных с ним логистических изменений. Следует ожидать, что слабые показатели будут характерны не только для 1q2022, но также и для первой половины 2022 года и в целом окажут негативное влияние на результаты рынка смартфонов в 2022 году.
Аналитики компании снизили свой предыдущий прогноз в 1,38 млрд произведенных за год смартфонов до 1,366 млрд единиц, что соответствует ожидаемому годовому приросту в 2.5%. По мнению аналитиков, пока что рано говорить о снижении уровня пандемии COVID-19, кроме того, не удалось пока что решить проблему нехватки чипов. В сочетании с другими факторами, основными среди которых являются геополитика, инфляция и нехватка энергии, все перечисленное будет давить на производителей смартфонов, что не позволяет исключить необходимость дальнейшего пересмотра объема производства в 2022 году в сторону еще большего понижения.
Продажи мобильных телефонов в России и в Украине составляют 3-4% мирового рынка. Основное негативное влияние пришлось на Samsung, Xiaomi и Apple. Поскольку Apple и Samsung приостановили ввоз смартфонов в Россию, можно предположить, что на рынке России заметно вырастет доля китайских смартфонов, но в целом все равно неизбежно негативное влияние на объем производства смартфонов, он сократится, минимум, на 20 млн штук.
Кроме того, известные события усугубили глобальную инфляцию, стимулируя рост цен на энергоносители и продовольствие. Это означает, что будет снижаться располагаемый доход населения, что приведет к росту продолжительности цикла владения сотовым телефоном, а также к сокращению бюджетов на отдельные категории покупок, в частности к сокращению личных бюджетов на покупку смартфона.
Китай продолжает политику нулевой терпимости к ковиду, что усугубляет нехватку рабочей силы и материалов в цепочке поставок смартфонов и, в целом, бьет по спросу. В итоге в TrendForce прогнозируют, что поставки смартфонов на рынок Китая снизятся с примерно 325 млн единиц в 2021 году до 300 млн единиц в 2022 году, то есть примерно на 7.7% или больше.
Источник: trendforce.com
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теги: рынок смартфонов аналитика прогнозы
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