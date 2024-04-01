Слухи: Redmi анонсирует Turbo 3 как часть флагманской серии нового поколения

MForum.ru
01.04.2024,
Президент Redmi Томас Ван сообщил, что бренд Xiaomi запускает новую серию под названием Turbo. Новинки займут промежуточное положение между сериями K и Note и будут ориентированы на производительность. Первое устройство серии получит имя Redmi Turbo 3.
По мнению Томаса Вана идея серии Turbo состоит в том, чтобы «изменить рынок смартфонов среднего класса». Таким образом, серия Redmi K останется «убийцами флагманов», Redmi Note будет привлекать внимание лучшими возможностями камеры, а Redmi Turbo будет стоять ниже «убийц флагманов», но акцент будет сделан на производительность.
Первым телефоном в серии станет Turbo 3, поскольку это третий телефон в линейке Redmi, целью которого является обеспечение высочайшей производительности по более низкой цене (за счет других флагманских характеристик). Напомню, первым был Redmi Note 11T Pro, а затем это был Redmi Note 12 Turbo. Таким образом, Note 13 Turbo ждать не стоит. Также нет информации, будет ли этот телефон также выпущен под названием Poco F6, поскольку Томас Ван говорил с китайской аудиторией, а линейка Poco не предлагается в Китае.
Поможет новая серия сделать портфолио Xiaomi менее запутанным – покажет время. По крайней мере, не появится еще один Redmi Note (13 Turbo). Напомню, серия Redmi Note 11 получила 18 различных вариантов, Redmi Note 12 была немного скромнее, «всего» с 13 различными вариантами, которые не были не слишком разными.
© Антон Печероый,
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