Рынок смартфонов: Apple вновь уступила 1-е место Samsung по объемам поставок смартфонов в мире

15.04.2024, MForum.ru

По итогам 1q2024 у топ-3 вендоров в области смартфонов доли распределились следующим образом:

🔸 Samsung - 20,3%

🔸 Apple - 17,3%

🔸 Xiaomi - 14,1%

Общая доля Топ-3 вендоров (в штуках) - 51,7%

Глобальные отгрузки смартфонов в 1q2024 выросли на 7.8% до 289,4 млн штук, сообщает Reuters со ссылкой на оценки IDC.

Первое место в мире по объему отгрузок смартфонов вновь взяла компания Samsung с долей рынка 20,8% в штуках и отгрузками более 60 млн смартфонов. Немалую лепту в этот результат обеспечил успех флагманской линейки Galaxy S24. За первые 3 недели компании удалось продать на 8% больше аппаратов этой серии, чем годом ранее - аппаратов линейки Galaxy S23 (данные Counterpoint).

Отгрузки смартфонов Apple в 1q2024 упали на 10% год к году до 55,4 млн штук, что соответствует 17,3% доле мирового рынка - продукция компании не выдерживает конкуренции со смартфонами под Android. Заметный негативный вклад внес рынок Китая, поставки смартфонов Apple в эту страну сократились на 2.1% в 4q2023 год к году. Для Apple это третий по величине рынок, поэтому его сокращение болезненно. В Китае в некоторых правительственных учреждениях и даже в отдельных компаниях ограничивают использование сотрудниками устройств Apple, в ответ на ограничения правительства США в отношении ряда китайских мобильных приложений. Да и в целом, в рамках импортзамещения и опасений по части конфиденциальности.

В 4q2023 ситуация была обратной, тогда Apple временно оттеснила Samsung с первого места - можно предположить, что в качестве подарка продукты Apple все еще опережают Samsung?

В целом - рынок смартфонов еще не восстановился, но он растет уже 3 квартала подряд. Из важных трендов стоит отметить рост стоимости смартфонов и рост средней цены продажи (ASP). Потребители выбирают более дорогие устройства, поскольку надеются на то, что дольше смогут их не менять. Источник: IDC.

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теги: глобальный рынок смартфонов IDC доли рынка вендоров смартфонов

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