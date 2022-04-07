Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA

MForum.ru

Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA

07.04.2022, MForum.ru

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Серия Oppo K10 готова выйти на рынок смартфонов через семь месяцев после появления линейки K9. Первым устройством линейки станет Oppo PGIM10, который будет продаваться как Oppo K10 Pro. Изображения и спецификации новинки уже появились в TENAA.

Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA

Внутри Oppo K10 Pro ожидаются чипсет Snapdragon 888, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти. AMOLED-экран порадует диагональю 6,62 дюйма при разрешении 1080p, дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Oppo продолжит придерживаться решения с тремя камерами, но дизайн теперь ближе к серии Reno7 с двумя большими кругами, расположенными вертикально, а третий датчик будет сбоку. Конфигурация камеры будет включать в себя 50 Мп основной сенсор, 8 Мп сверхширорокоугольный, а также сенсор разрешением 2 Мп (его роль не утоняется, это может быть макро, может быть датчик глубины). Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп.

Емкость батареи указана как 2440 мАч, но это всего лишь одна из двух ячеек в устройстве. Минимальная емкость составит 4880 мАч, то есть типичная будет 5000 мАч. Ранее PGIM10 уже был сертифицирован в 3C с возможностью быстрой зарядки 80 Вт.

Анонс Oppo K10 Pro ожидается в конце текущего месяца.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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