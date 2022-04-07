Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA

07.04.2022, MForum.ru

Серия Oppo K10 готова выйти на рынок смартфонов через семь месяцев после появления линейки K9. Первым устройством линейки станет Oppo PGIM10, который будет продаваться как Oppo K10 Pro. Изображения и спецификации новинки уже появились в TENAA.

Внутри Oppo K10 Pro ожидаются чипсет Snapdragon 888, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти. AMOLED-экран порадует диагональю 6,62 дюйма при разрешении 1080p, дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.

Oppo продолжит придерживаться решения с тремя камерами, но дизайн теперь ближе к серии Reno7 с двумя большими кругами, расположенными вертикально, а третий датчик будет сбоку. Конфигурация камеры будет включать в себя 50 Мп основной сенсор, 8 Мп сверхширорокоугольный, а также сенсор разрешением 2 Мп (его роль не утоняется, это может быть макро, может быть датчик глубины). Разрешение селфи-камеры составит 16 Мп.

Емкость батареи указана как 2440 мАч, но это всего лишь одна из двух ячеек в устройстве. Минимальная емкость составит 4880 мАч, то есть типичная будет 5000 мАч. Ранее PGIM10 уже был сертифицирован в 3C с возможностью быстрой зарядки 80 Вт.

Анонс Oppo K10 Pro ожидается в конце текущего месяца.