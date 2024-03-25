Рынок смартфонов: В МТС отмечают рекордные продажи смартфонов в России в 1q2024

25.03.2024, MForum.ru

МТС на основе доступных компании данных, оценила продажи устройств в 1q2024. По оценке аналитиков МТС, результаты продаж с января по конец марта стали самыми высокими с 2018 года.

В 2023 году российский рынок смартфонов начал демонстрировать существенный рост. В начале 2024 эта тенденция продолжилась.

Согласно прогнозу МТС, по итогам 1q2024 в стране будет продано 7,4 млн смартфонов на сумму в 186 млрд рублей, что на 15% больше в штуках, и на 35% в деньгах, чем в 1q2023. Выросла доля китайских брендов в штуках - на 4 п.п. до 80%, в деньгах их доля не поменялась, сохраняя уровень 46%.

Топ-5 брендов в штуках по итогам 1q2024

Xiaomi - 29% (+1 п.п.), позиция без изменений

TECNO - 17% (+5,9 п.п.), +1 позиция

Infinix - 12,5% (+6,5 п.п.), +2 позиции

Samsung - 10,5% (-2,9 п.п.), -2 позиции

Apple - 9,5% (без изменений), -1 позиция

Топ-5 брендов по выручке по итогам 1q2024

Apple - 37% (без изменений), позиция без изменений

Xiaomi - 18% (+1 п.п.), +1 позиция

Samsung - 17% (без изменений), -1 позиция

TECNO - 8% (+2.7%), позиция без изменений

Infinix - 6% (+3,4%), позиция без изменений

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теги: розница рынок смартфонов прогнозы и оценки

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