Рынок смартфонов: В МТС отмечают рекордные продажи смартфонов в России в 1q2024

MForum.ru
25.03.2024,
МТС на основе доступных компании данных, оценила продажи устройств в 1q2024. По оценке аналитиков МТС, результаты продаж с января по конец марта стали самыми высокими с 2018 года.
В 2023 году российский рынок смартфонов начал демонстрировать существенный рост. В начале 2024 эта тенденция продолжилась.
Согласно прогнозу МТС, по итогам 1q2024 в стране будет продано 7,4 млн смартфонов на сумму в 186 млрд рублей, что на 15% больше в штуках, и на 35% в деньгах, чем в 1q2023. Выросла доля китайских брендов в штуках - на 4 п.п. до 80%, в деньгах их доля не поменялась, сохраняя уровень 46%.
Топ-5 брендов в штуках по итогам 1q2024
Топ-5 брендов по выручке по итогам 1q2024
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теги: розница рынок смартфонов прогнозы и оценки
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