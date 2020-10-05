Розница: Китайское наступление

MForum.ru
09.01.2023,
Своим видением российского рынка смартфонов в 2022 году делится М.Видео-Эльдорадо. Всего в России купили около 24 млн смартфонов, более 65% (+15 пп) пришлось на продукцию китайских брендов, они усилились, а доля Samsung и Apple снизилась с 45% до порядка 30%. Покупатели снизили средний чек, но незначительно - на 5% год к году до 22,5 тыс. руб.
Топ-5 брендов по версии M.Видео-Эльдорадо (в штуках)
Xiaomi
Realme
Samsung
Apple
Tecno
Компания отмечает динамику популярности отдельных технологий и функций
биометрические датчики - 95% устройств (88% в 2021 году)
аккумулятор более 5000 мАч - 73% (60%)
NFC - 70% (70%)
5G - 20% (10%)
средняя диагональ экрана - 6,2 дюйма (5,8 дюйма)
тройной сенсор основной камеры или квадрокамера - 60%.
Топ-5 самых продаваемых смартфонов, в шт., 2022, он же рейтинг бюджетных моделей
Xiaomi Redmi 9A (32 ГБ)
Xiaomi Redmi Note 10S
iPhone 11 (128 ГБ)
Tecno Spark 8C (64 ГБ)
Xiaomi Redmi 9C (64 ГБ)
Топ-5 в среднеценовом сегменте 20-40 тыс. руб, 2022
Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 ГБ)
Honor 50 Lite (128 ГБ)
Samsung Galaxy A52 (128 ГБ)
Samsung Galaxy A32 (128 ГБ)
Xiaomi 11 Lite NE (128 ГБ)
Топ-5 в сегменте от 55 тысяч рублей, 2022
iPhone 13 (128 ГБ)
iPhone 12 (128 ГБ)
iPhone 12 (64 ГБ)
iPhone 13 (256 ГБ)
iPhone 13 Pro Max (256 ГБ)
Постепенно растет предложение в сегменте складных смартфонов. В основном в этом сегменте представлены аппараты Samsung и Huawei. Но пока что на складные модели приходится всего 1% от общего денежного объема рынка или 2.5% от продаж флагманских устройств. Самой востребованной моделью была Samsung Galaxy Flip3. Также в число лидеров входят Samsung Fold3, Fold4 и Flip3, Huawei P50 Pocket, Mate Xs 2.
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теги: розница мобильные смартфоны рынок смартфонов
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