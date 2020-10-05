Розница: Китайское наступление

MForum.ru

Розница: Китайское наступление

09.01.2023, MForum.ru

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Своим видением российского рынка смартфонов в 2022 году делится М.Видео-Эльдорадо. Всего в России купили около 24 млн смартфонов, более 65% (+15 пп) пришлось на продукцию китайских брендов, они усилились, а доля Samsung и Apple снизилась с 45% до порядка 30%. Покупатели снизили средний чек, но незначительно - на 5% год к году до 22,5 тыс. руб. 

 

Топ-5 брендов по версии M.Видео-Эльдорадо (в штуках)

⬆ Xiaomi
⬆ Realme
⬇ Samsung
⬇ Apple
⬆ Tecno

 

Компания отмечает динамику популярности отдельных технологий и функций

📈 биометрические датчики - 95% устройств (88% в 2021 году)
📈 аккумулятор более 5000 мАч - 73% (60%)
⏸ NFC - 70% (70%)
📈 5G - 20% (10%)
📈 средняя диагональ экрана - 6,2 дюйма (5,8 дюйма)
📈 тройной сенсор основной камеры или квадрокамера - 60%.

 

Топ-5 самых продаваемых смартфонов, в шт., 2022, он же рейтинг бюджетных моделей

⃣ Xiaomi Redmi 9A (32 ГБ)
⃣ Xiaomi Redmi Note 10S
⃣ iPhone 11 (128 ГБ)
⃣ Tecno Spark 8C (64 ГБ)
⃣ Xiaomi Redmi 9C (64 ГБ)

 

Топ-5 в среднеценовом сегменте 20-40 тыс. руб, 2022

⃣ Xiaomi Redmi Note 10 Pro (128 ГБ)
⃣ Honor 50 Lite (128 ГБ)
⃣ Samsung Galaxy A52 (128 ГБ)
⃣ Samsung Galaxy A32 (128 ГБ)
⃣ Xiaomi 11 Lite NE (128 ГБ)

 

Топ-5 в сегменте от 55 тысяч рублей, 2022

⃣ iPhone 13 (128 ГБ)
⃣ iPhone 12 (128 ГБ)
⃣ iPhone 12 (64 ГБ)
⃣ iPhone 13 (256 ГБ)
⃣ iPhone 13 Pro Max (256 ГБ)

Постепенно растет предложение в сегменте складных смартфонов. В основном в этом сегменте представлены аппараты Samsung и Huawei. Но пока что на складные модели приходится всего 1% от общего денежного объема рынка или 2.5% от продаж флагманских устройств. Самой востребованной моделью была Samsung Galaxy Flip3. Также в число лидеров входят Samsung Fold3, Fold4 и Flip3, Huawei P50 Pocket, Mate Xs 2.

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теги: розница мобильные смартфоны рынок смартфонов

© Алексей Бойко, MForum.ru

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