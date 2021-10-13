Розница: Продажи смартфонов в 3q2021 в России - глазами МТС

MForum.ru

Розница: Продажи смартфонов в 3q2021 в России - глазами МТС

13.10.2021, MForum.ru

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МТС представила данные анализа продаж смартфонов в России в 3q2021. Оценка рынка смартфонов за три месяца в деньгах - 192 млрд руб (+24% гг), в штуках - 8,4 млн смартфонов (-4% гг). Сразу можно посчитать среднюю цену - 22,9 тысяч руб (+29%).

 

Photo by Jenny Ueberberg on Unsplash

 

Снижение объема продаж в МТС объясняют не растущим дефицитом смартфонов из-за их недопоставок, связанных с глобальным кризисом нехватки полупроводников, а с тем, что снизился спрос на устройства брендов Huawei / Honor. А также смещением спроса в премиальный сегмент гаджетов.

Основные наблюдения МТС:

 

1. Сокращается российский рынок бюджетных смартфонов

В 3q2021 количество проданных гаджетов начального уровня стоимостью до 5 тысяч рублей снизилось на 47%, девайсы в ценовой категории от 5 тыс. до 10 тыс. рублей стали покупать на 29% реже. Растет спрос на премиальные модели — в июле-сентябре количество купленных смартфонов дороже 40 тыс. рублей выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

2. Люди продолжают нагружать себя все новыми кредитами

Доля гаджетов, приобретенных в кредит в России в 2021 году выросла на 2,2 п.п. до 35,6% год к году. Средняя стоимость купленных в кредит устройств выросла на 31% до 36,7 тыр. Порядка 65% кредитных покупок смартфонов оформляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Самый популярный гаджет, который берут в кредит - iPhone 11 128 ГБ.

 

 

Блогинг в России стимулирует, как покупку гаджетов, так и влезание в кредитную кабалу. Все надеются стать популярными и зарабатывать миллионы, поэтому для начала смело приобретают средство производства в виде iPhone. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях, таких как Tik Tok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с январем-сентябрем 2020 года.

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теги: телеком МТС розница рынок смартфонов цифры

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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