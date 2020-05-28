Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч

27.05.2020, MForum.ru

Компания Gionee пытается вернуться на рынок смартфонов. Последней новинкой производителя стал смартфон бюджетный K6, оснащенный 6,2-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с каплеобразным вырезом для 13 Мп селфи-камеры.

На задней панели Gionee K6 разместился 16 Мп сенсор, дополненный двумя вспомогательными сенсорами (подробности о вспомогательных модулях не объявлены). Дактилоскопический сенсор новинки размещен на задней панели. Внутри Gionee K6 нашлось место для чипсета Helio P60, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти с возможностью расширениями картами microSD, а также АКБ емкостью 4350 мАч. Удивительно, но программная часть устройства базируется на Android 7.1 Nougat, который был представлен в 2017 году. Выпускаться новинка будет в черном и синем цветах. Цена Gionee K6 составит 799 / 899 / 1099 юаней за версии с 6/128, 8/128, 8/256 Гб памяти, соответственно.