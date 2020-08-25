Анонсы: Gionee K3 Pro представлен официально

25.08.2020, MForum.ru

В Китае состоялся анонс смартфона Gionee K3 Pro. Как и в других новых смартфонах Gionee, в K3 Pro странностей хватает. На этот раз внимание привлекает весьма необычное расположение дактилоскопического сенсора (в кружке возле модулей камер) и то, что новинка работает под управлением Android 9 Pie, который увидел свет в 2018 году.

Внутри Gionee K3 Pro нашлось место для чипсета MediaTek Helio P60, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 4000 мАч. Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 16 Мп (параметры вспомогательных модулей не раскрываются), фронтальной камеры – 13 Мп. 6,53-дюймовый дисплей использует матрицу разрешением HD+ (720x1600 точек). Габариты Gionee K3 Pro - 164,3 х 77,6 х 9,7 мм, а вес 205 г. Цена новинки 699/899 юаней за версии с 6/8 Гб ОЗУ, купить новинку можно будет в нефритово-зеленом и жемчужно-белом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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