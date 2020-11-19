Анонсы: Gionee M12 получил 48 Мп камеру и АКБ 5100 мАч

19.11.2020, MForum.ru

Для рынка Нигерии китайская компания Gionee представила смартфон M12. Новинка относится к классу недорогих устройств, но радует неплохим набором характеристик и работает под управлением ОС Android 10.

В частности Gionee M12 оснастили QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп (апертура объектива f/1,79). В качестве вспомогательных выступают 5 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и пара сенсоров разрешением 2 Мп. В части записи видео поддерживается 1080p@30fps. Диагональ дисплея Gionee M12 – 6,55 дюйма при разрешении 720х1600 точек. В круглом вырезе экрана разместилась камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора – 5100 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт. В части аппаратной платформы Gionee M12 представлен в двух версиях. Вариант на базе чипсета MediaTek Helio P22, с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти оценен в $180, а версия с MediaTek Helio P25, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти в $195.