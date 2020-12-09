Анонсы: Gionee K30 Pro недорогой смартфон с 8 Гб ОЗУ

MForum.ru
09.12.2020,
Китайская компания Gionee анонсировала смартфон K30 Pro (не путайте с K3 Pro), нацеленный в бюджетный ценовой сегмент. Однако, это не помешало производителю оснастить устройство 128 Гб встроенной памяти, 8 Гб ОЗУ и АКБ емкостью 4000 мАч.
В активе Gionee K30 Pro присутствуют 6,53-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1520 точек с каплевидным вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсет MediaTek с 8-ядерным 2 ГГц процессором, 6 или 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 16 Мп и АКБ емкостью 4000 мАч. К сожалению, из коробки новинка работает на древней Android 7.1.1, но производитель обещает обновление до Android 11.
Цена Gionee K30 Pro с 6 Гб ОЗУ составит 699 юаней ($110), с 8 Гб памяти – 799 юаней ($120). Купить новинку можно будет в синем, белом и черном цветах.
© Антон Печеровый,
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