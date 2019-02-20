Анонсы: Gionee возвращается на индийский рынок

20.02.2019, MForum.ru

В последнее время дела у китайской компании Gionee шли не лучшим образом. Упоминания о ее продуктах исчезли из новостных лент, а сами смартфоны начали пропадать с полок магазинов. Однако, шансы на возвращение компании к активной работе еще есть.

На индийский рынок Gionee вывел смартфон Gionee F205 Pro, представляющий собой обновленную версию Gionee F205, которая была выведена на рынок в прошлом году. Аппарат относится к начальному сегменту. Официальная цена 6 999 рупий, но за счет скидок в Flipkart его можно купить всего за 5890 рупий. С технической точки зрения все довольно скромно: 5,45-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1440 x 720 пикселей) с 2,5D стеклом, чипсет MediaTek MT6739WW, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами объемом до 256 Гб, 13 Мп тыловая (f/2.0) и 5 Мп фронтальная камеры, поддержка LTE, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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