Анонсы: Gionee F8 Neo оценили в 5499 рупий

MForum.ru
22.10.2020,
Китайская компания Gionee вывела на индийский рынок смартфон F8 Neo. Новинка нацелена в самый доступный ценовой сегмент – купить ее можно всего за 5499 индийских рупий, что эквивалентно $75.
Внутри все достаточно скромно. «Сердцем» Gionee F8 Neo стал чипсет UNISOC SC9836A дополненный 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. 5,4-дюймовый дисплей новинки получил разрешение HD+, причем речи не идет ни о каких вырезах под фронтальную камеру. Сенсор разрешением 5 Мп разместился в довольно широкой полосе над экраном. Тыловая камера одиночная, разрешение 8 Мп. Емкость батареи – 3000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 10 Вт. Как и многие смартфоны новые Gionee, F8 Neo работает на старой версии Android 7 Nougat. Купить новинку можно будет в черном, синем и красном цветах.
© Антон Печеровый,
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