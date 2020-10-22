Анонсы: Gionee F8 Neo оценили в 5499 рупий

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Анонсы: Gionee F8 Neo оценили в 5499 рупий

22.10.2020, MForum.ru

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Китайская компания Gionee вывела на индийский рынок смартфон F8 Neo. Новинка нацелена в самый доступный ценовой сегмент – купить ее можно всего за 5499 индийских рупий, что эквивалентно $75.

Анонсы: Gionee F8 Neo оценили в 5499 рупий

Внутри все достаточно скромно. «Сердцем» Gionee F8 Neo стал чипсет UNISOC SC9836A дополненный 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. 5,4-дюймовый дисплей новинки получил разрешение HD+, причем речи не идет ни о каких вырезах под фронтальную камеру. Сенсор разрешением 5 Мп разместился в довольно широкой полосе над экраном. Тыловая камера одиночная, разрешение 8 Мп. Емкость батареи – 3000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 10 Вт. Как и многие смартфоны новые Gionee, F8 Neo работает на старой версии Android 7 Nougat. Купить новинку можно будет в черном, синем и красном цветах.

Анонсы: Gionee F8 Neo оценили в 5499 рупий

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

22.10.2020 15:09 От: rdrdrd1

А какая зарядка идет в комплекте? Хочу докупить фастчарджер (Baseus) но не знаю есть ли потребность. Что скажете?

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