Это интересно: В 4 квартале 2017 года HMD Global (Nokia) продала больше смартфонов, чем Google, HTC, OnePlus и Sony

MForum.ru
13.02.2018,
Согласно отчету Counterpoint Research в 4 квартале 2017 года компания HMD Global Oy продала 4,4 млн. смартфонов. Таким образом, ей удалось занять 11 место в мировом ТОПе производителей смартфонов. Рыночная доля смартфонов Nokia составляет порядка 1%.
Впрочем, такие производители как HTC, Sony, Google, Alcatel, Lenovo, OnePlus, Gionee, Meizu, Coolpad и ASUS по итогам 4 квартала продали еще меньше устройств. Нельзя не отметить, что на ряде рынков мобильные телефоны Nokia занимают лидирующие позиции. По суммарным продажам смартфонов и фичефонов (обычные мобильные телефоны) компания лидирует во Вьетнаме и ряде стран Ближнего востока. В России бренд Nokia входит в ТОП5, а на Украине – в ТОП3 мобильного рынка. В мировом масштабе на фичефоны Nokia приходится порядка 5% рынка, что позволяет ей выйти на 6 место в глобальном рейтинге производителей мобильных устройств.
© Антон Печеровый,
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