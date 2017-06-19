Анонсы: Gionee A1 lite – 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор 4000 мАч

MForum.ru
19.06.2017,
Китайская компания Gionee пополнила свое портфолио еще одним смартфоном среднего класса. Новинка относится к А-серии и, судя по индексу, является самым младшим ее представителем. Впрочем, спецификации Gionee A1 lite не так скромны, как может показаться.
Диагональ дисплея Gionee A1 lite – 5,3 дюйма разрешение – 1280х720 точек. Для защиты экрана используется 2,5D-стекло. «Сердцем» новинки стал чипсет Mediatek MT6753 дополненный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб. Разрешение основной камеры Gionee A1 lite – 13 Мп. Впрочем, куда больший интерес представляет фронтальная камера, разрешение которой составляет 20 Мп. Апертура объективом обоих камер – f/2.0. Также заслуживает внимания и аккумулятор емкостью 4000 мАч и разместившийся на задней панели сканер отпечатка пальцев. ОС – Android 7.0 Nougat с оболочкой Amigo 4.0. Продажи Gionee A1 lite уже начались, цена - $260. О планах продаж за пределами Китая – не сообщается.
© Антон Печеровый,
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