Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra

20.03.2023, MForum.ru

Под брендом Gionee представлен смартфон F3 Pro. Внешнее оформление новинки включает в себя элементы дизайна серии iPhone Pro, а также Xiaomi Mi 11 Ultra.

Корпус Gionee F3 Pro с плоскими гранями, как и новые iPhone. Компоновка камеры также напоминает серию iPhone Pro. Однако выемка над экраном меньше, чем у айфонов. Кроме того, как и у Xiaomi Mi 11 Ultra 2021 года, у него есть дополнительный дисплей с правой стороны от камер. На этом экране может отображаться не только время, но и уведомления и оповещения о звонках. Производитель позиционирует новинку как смартфон, предназначенный для пожилых людей.

Gionee F3 Pro оснащен 6,5-дюймовым дисплеем и двойными стереодинамикам. Внутри находится чипсет Unisoc T610, работающий в паре с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Информация о версии программного обеспечения не приводится, известно только то, что речь идет об ОС Android.

В телефоне используется весьма необычная 21-мегапиксельная тыловая камера (возможно, интерполяция или сумма разрешений тыловых камер) и 5-мегапиксельная фронтальная. Емкость АКБ всего 3900 мАч, а максимальная мощность быстрой зарядки лишь 10 Вт.

Gionee F3 Pro оценен в 1399 юаней (~ 205 долларов США) и уже продается в Китае. Купить новинку можно в золотом, синем и черном цветовых вариантах.