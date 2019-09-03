Слухи: Появились подробности о Gionee M11 и Gionee M11s

03.09.2019, MForum.ru

Китайский производитель смартфонов Gionee обанкротился в прошлом году, оставив после себя неоплаченные долги. По слухам основная причина банкротства – плохое качество управления и увлеченность основателя компании азартными играми. Впрочем, у Gionee есть шансы вернуться, а помогут в этом смартфоны M11 и M11s.

Внешне и технически Gionee M11 и M11s весьма похожи. В наличии каплевидный вырез под фронтальную камеру, сдвоенная тыловая камера и размещенный по центру стеклянной задней панели дактилоскопический сенсор. Любопытно выглядит выделение красным кнопки включения устройства.

В технической части Gionee M11 и M11s могут порадовать 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера сочетает сенсоры разрешение 16 и 5 Мп, фронтальная – 13 Мп. Основное различие между этими моделями будет заключаться в диагонали дисплея (6,2 и 6,3 дюйма), емкости аккумулятора (4000 и 5000 мАч) и элементах оформления. Выпускаться новинки будут в двух цветах – зеленом и градиентном фиолетовом. Остальные подробности, включая цену и сроки релиза, пока не сообщаются. Однако есть информация, что реструктуризация компании уже завершена и она скоро возобновит деятельность.