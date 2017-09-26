Анонсы: Gionee M7 с FullVision-экраном и сдвоенной камерой представлен официально

26.09.2017, MForum.ru

Состоялся анонс смартфона Gionee M7, оснащенного FullVision-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и аккумулятором емкостью 4000 мАч. Gionee M7 станет первым смартфоном на базе чипсета Helio P30, который Mediatek анонсировал в августе.

Диагональ дисплея Gionee M7 – 6,01 дюйма, разрешение – 2160x1080 точек. Объем ОЗУ в Gionee M7 – 6 Гб, встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб. Сдвоенная тыловая камера новинки представлена связкой из 16 и 8 Мп сенсоров. Также на задней панели Gionee M7 разместился сканер отпечатка пальца. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Выпускаться Gionee M7 будет в 5 цветовых вариантах Sapphire Blue (темно-синий), Star Blue (светло-синий), Maple Red (красный), Champagne Gold (золотистый) и Black (черный). Цена 2 799 юаней ($422), продажи уже начались.