MForum.ru
20.09.2017,
Компания Gionee вывела на индийский рынок смартфон X1s, нацеленный в средний сегмент. Продажи новинка начнутся 21 сентября, цена – 12 990 индийских рупий ($202).
Спецификации Gionee X1s включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT6737T, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 13 Мп тыловую и 16 Мп фронтальную камеры (обе со вспышками) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Выпускаться Gionee X1s будет в черном и золотистом цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.06. [Новинки] Анонсы: Gionee A1 lite – 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Gionee M6S Plus с 6 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Gionee F5 – середнячок с 5,3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Gionee M2017 – китайский премиум с емким аккумулятором / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Gionee S9 получил 5,5-дюймовый дисплей, чипсет Helio P10 и сдвоенную камеру / MForum.ru
21.09. [Обзоры] Черепашки-ниндзя и планшет? Хорошее сочетание! / MForum.ru
20.09. [Новинки] Это интересно: Sony Xperia XZ1 появится в США как первый смартфон с Android Oreo из коробки / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Середнячок Gionee X1s представлен в Индии / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: В сеть попали характеристики смартфонов HTC Ocean Master, Harmony и Lite / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone V – 5,2-дюймовый FullHD-дисплей, 23 Мп камера и Snapdragon 820 / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены планшеты серии Lenovo Tab 4 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Новинки от Archos получили защиту от влаги и пыли / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: По данным FCC Nokia 2 будет оснащен аккумулятором 4000 мАч / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Sony H4233 с 6-дюймовым дисплеем и Android Oreo замечен GFXBench / MFrourm.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 8 и 8 Plus порадуют новой платформой и беспроводной зарядкой / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 3 могут работать и без iPhone / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: iPhone X – юбилейный iPhone / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A71 появился на индийском рынке / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Meiigoo S8 с 6,1-дюймовым дисплеем 18:9 и сдвоенной камерой / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Note 3 со сдвоенной камерой и Snapdragon 660 представлен официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A (2017) сочетает 8-дюймовый дисплей и аккумулятор 5000 мАч / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2 со Snapdragon 835 и 6-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Uhans Max 2 – 6,44-дюймовый фаблет с четырьмя камерами / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V7+ - смартфон с 5,99-дюймовым FullView-экраном и 24 Мп сэлфи-камерой / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Panasonic P9 – смартфон начального уровня / MForum.ru