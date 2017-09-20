Анонсы: Середнячок Gionee X1s представлен в Индии

20.09.2017, MForum.ru

Компания Gionee вывела на индийский рынок смартфон X1s, нацеленный в средний сегмент. Продажи новинка начнутся 21 сентября, цена – 12 990 индийских рупий ($202).

Спецификации Gionee X1s включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT6737T, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 13 Мп тыловую и 16 Мп фронтальную камеры (обе со вспышками) и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Выпускаться Gionee X1s будет в черном и золотистом цветах.